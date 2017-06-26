Бдительные подростки – гроза воров

Жительница Уссурийска обратилась в дежурную часть городского отдела полиции с заявлением о том, что с принадлежащей ей иномарки было украдено боковое зеркало заднего вида. Преступление удалось раскрыть по горячим следам благодаря неравнодушию местных подростков, сообщает пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.
Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа выяснила, что очевидцами происшествия оказались 13-летние школьники, которые находились во дворе дома на улице Советской рядом с автостоянкой. Они видели две стоявшие рядом одинаковые машины и заметили, как мужчина, находившийся в одной из них, открыл окно своего авто и, даже не поднимаясь с водительского кресла, похитил боковое зеркало заднего вида с соседней иномарки, после чего спокойно уехал.
Бдительные подростки записали номер автомобиля злоумышленника и передали его сотрудникам полиции.
Благодаря этому были оперативно установлены личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В ходе досмотра его автомобиля обнаружено похищенное автозеркало.
В отделе полиции задержанный во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Начальник Уссурийского ОМВД полковник полиции Магомед Терчиев пригласил ребят в отдел полиции и вручил им благодарственные письма за активную гражданскую позицию и помощь в раскрытии преступления.
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