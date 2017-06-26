А еще здесь отличное поле для гольфа

Современный гольф-клуб намерены построить в Приморье корейские инвесторы из компании LS Networks Co. Ltd. Причем речь идет не просто о клубе, а о целом комплексе с развитой гостиничной инфраструктурой, сообщает краевая пресс-служба.

Президент компании Cунг Джун Мун во время встречи с вице-премьером правительства РФ и полпредом президента России в ДВФО Юрием Трутневым заявил, что Приморье обладает богатым туристским потенциалом. Большое количество солнечных дней, свежий воздух и богатая природа делают его привлекательным для гостей из Республики Корея. Кроме того, Владивосток – ближайший европейский город для азиатских туристов.

– Я сам уже несколько лет живу во Владивостоке. Ко мне приезжают мои корейские друзья, им очень нравится этот край, но все они отмечают, что в нем не хватает поля для гольфа, – сказал инвестор, акцентировав внимание российской стороны на том, что создание такой площадки значительно повысит туристскую привлекательность региона для гостей из АТР. Республика Корея, Китай и Япония после США занимают лидирующие позиции по популярности гольфа среди их граждан, добавил он.

Проект компании LS Networks Co. Ltd. предусматривает создание чемпионского 18-луночного гольф-поля, а также объектов инфраструктуры высшего класса: клаб-хауза, гостиницы, инфраструктуры для зимних видов спорта.

Сейчас корейская сторона занимается подбором участка для строительства.