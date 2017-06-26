В дом с привидениями требуется няня

В Великобритании семья из дома с привидениями ищет няню на зарплату в 55 тысяч долларов, сообщает ridus.ru. Пять предыдущих работниц отказались даже от таких немалых денег.

«Мы — дружелюбная семья из четырех человек с двумя детьми 5 и 7 лет. Живем в области Скоттиш-Бордерс в красивом и просторном старинном отеле в отдаленной деревушке с потрясающими видами. И мы ищем няню и домработницу с проживанием», — так начинается любопытное объявление, размещенное на сайте по поиску нянь childcare.co.uk.

Кандидату предлагаются роскошные условия: отдельный комфортабельный номер с ванной комнатой и собственной кухней, 28 дней отпуска (плюс праздничные дни) и зарплата в 50 тысяч евро в год (или 55 тысяч долларов), что составляет примерно 320 тысяч рублей в месяц.

Семейная пара призналась, что от них уже ушло пять нянь, которых испугала чертовщина, происходящая в доме. По словам супругов, в их доме действительно живут привидения.

«Когда мы смотрели этот дом, нас предупредили, что он с привидениями. Мы долго думали, но решили все равно купить его. Мой муж и я очень занятые специалисты, которым часто приходится отлучаться. Нас может не быть дома до четырех ночей в неделю. Дети оставались с няней, но пять нянь уже покинули свой пост в прошлом году, каждая из них ссылалась на странные пугающие звуки. Несомненно, тогда наши дети испытали огромное потрясение», — написала семья в объявлении.

Правда, родители отметили: сами они не были свидетелями каких-либо сверхъестественных событий, когда были дома. Поэтому готовы заплатить даже больше заявленной суммы, если сумеют найти нужного человека, который готов быть стойким, иметь голову на плечах и выполнять свои обязанности.