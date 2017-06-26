Родственники увидели, куда ушли погибшие

Женщина, ехавшая за рулем мимо автомобильной аварии в Грузии в апреле этого года, сделала фото, которое потом некоторые окрестили «лестницей в небо», сообщает сайт planetanovosti.com

Аниза Ганнон щелкнула несколько кадров для своего начальника, чтобы сообщить ему, почему опаздывает на работу: дорога была перекрыта из-за случившегося ДТП. В тот момент она и не знала, что в аварии погибли три человека.

На сделанном снимке Аниза заметила удивительную аномалию: поток света, поднимающийся от машины. Ганнон опубликовала свою фотографию. Скептики, без сомнения, отнесли «лестницу» к уловке света и тени. Но близкие погибших выразили ей глубокую признательность: данный кадр они восприняли как сообщение от своих близких, ушедших на небеса. И остальным людям, перенесшим в свое время смерти родных, этот снимок принес умиротворение.