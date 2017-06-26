Работников морга накажут за экстрасенсов

В Петербурге в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы к трупам допускали экстрасенсов «для занятий «магией». Нарушение законодательства в ходе проверки выявила прокуратура Красногвардейского района, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно материалам проверки, в 2016 году победительница развлекательного телешоу вместе с сотрудниками телевизионной программы и сопровождающими не менее двух раз приезжала в учебную секционную морга Бюро судмедэкспертизы, где съемочная группа проверяла экстрасенсорные способности «колдуньи».

Как заверили в прокуратуре, доступ к трупам был предоставлен без разрешения руководства Бюро судмедэкспертизы, а с участников телешоу даже не потребовали документов о медицинском образовании и достаточной квалификации.

Прокуратура Красногвардейского района внесла представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.