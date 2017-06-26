Если В не услышит Е, мало никому не покажется

Какова будет супружеская жизнь у вашей пары, вычислите по первым буквам ваших имен

Чтобы понять, что вас ожидает в потенциальном супружеском союзе, найдите первую букву своего имени и имени партнера в таблице. Цифра на пересечении столбцов расскажет, чего стоит ожидать в браке с выбранным человеком, утверждают нумерологи сайта dailyhoro.ru

Кстати, те, кто уже имеет штамп в паспорте, могут проверить достоверность этой информации. Если все-таки есть в ней своя правда, то, учтя рекомендации составителей таблицы, будет проще преодолеть имеющиеся проблемы, найти компромиссы и выстроить гармоничные отношения.

Значение цифр

1. У вас идеальная совместимость в темпераменте. Ваши отношения будут либо спокойными и безмятежными, либо полными страсти и безудержной любви.

2. Судя по таблице, вы обычная пара. У вас есть общее будущее, но без каких-либо особенностей и ярких достижений.

3. Вы имеете уникальную способность понимать друг друга с полуслова. В отношениях вас ожидает полное доверие и гармония.

4. Если вы не научитесь слышать друг друга и идти на компромиссы, то вашей паре будет сложно найти общий язык.

5. В вашей паре идеальные взаимоотношения, и окружающие будут восхищаться вашим умением поддерживать друг друга в любых сложных ситуациях.

6. В ваших силах построить отношения, которые позволят вам прожить долгую и счастливую жизнь в браке.

7. Вашей паре предстоит пережить трудности, однако они закалят ваши характеры и позволят построить отношения, основанные на взаимном уважении, искренней любви и привязанности.

8. Вашей паре стоит держаться друг за друга и не обращать внимания на мнение окружающих людей.

9. В вашей паре интеллектуальная совместимость и гармония. У вас всегда будут общие темы для разговоров, сулящие развитие общего дела.

10. Вашу пару можно назвать сплоченной командой, которая привыкла выигрывать даже в самых сложных соревнованиях и находиться на высоте, преодолевая жизненные трудности.

11. Ваша духовная совместимость идеальна для создания крепкого брачного союза.

12. Волевые характеры и желание быть вместе помогут вам преодолеть любые трудности и остаться в доверительных отношениях, несмотря ни на что.

13. Про вашу пару говорят, что ваш союз создан на небесах. Вы словно две половинки единого целого.

14. Вам предстоит беречь свои отношения от завистников и недоброжелателей, которые завидуют вашим искренним чувствам.

15. Вам важно доказать близким людям, что ваш союз крепок и идеален, в противном случае ваши знакомые вполне способны отговорить одного из партнеров от продолжения отношений.

16. Для вашей пары характерны творческие порывы, и вместе вы сможете создавать невероятные вещи.

17. Ваша пара основывается не только на любви, но и на искренней дружбе. Такие отношения, как правило, перерастают в нечто большее, и их не способны разрушить никакие досадные неприятности.

18. Ваша пара создана для бракосочетания и счастливой семейной жизни.

19. Вы очень эмоциональны, поэтому вам с партнером никогда не будет скучно.

20. Если вы хотите остаться в паре, то вам придется поработать над отношениями, чтобы совместно преодолеть трудности.

21. Окружающим ваши отношения могут показаться бесперспективными, но вы знаете, что это не так.

22. У вас крепкие отношения, которые вполне могут стать основой для долгой совместной жизни.

23. Ваша любовная совместимость не оставляет сомнений – вы буквально созданы друг для друга.

24. Вас объединяет желание найти общий язык в быту, и у вас не возникнет трудностей в ведении общего хозяйства.

25. У вас хорошая совместимость, но необходима работа над отношениями и умение идти на компромиссы.

26. Ваша пара гармонична и легка на подъем. Вы спокойно воспринимаете трудности и быстро решаете их.

27. Вам будет несложно создать идеальную семью, однако не стоит планировать рождение детей в слишком юном возрасте.

28. Борьба за отношения позволит вам создать идеальную по совместимости пару, ведь оно того однозначно стоит.

29. Вы сможете объединиться для создания общего дела и стать процветающей и гармоничной парой.