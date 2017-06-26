Традиции роста

Прошедший год проверил администрацию приморской столицы на профессионализм

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов выступил перед депутатами городской думы с отчетом о деятельности администрации приморской столицы в 2016 году. После часового доклада народные избранники единогласно одобрили работу мэрии и приняли основные показатели. «В» представляет читателям главные тезисы отчета и важные его подробности.

– Сегодня мы подводим итоги работы администрации Владивостока в 2016 году. Он так же, как и каждый из прошедших уже девяти лет, был и продолжает оставаться проверкой нашего профессионализма, нашей готовности и умения результативно работать на благо города и горожан, – отметил Константин Межонов в начале выступления. – В 2016 году администрация Владивостока продолжала следовать курсом, определенным главой города Игорем Пушкаревым еще в первый его выборный 2008 год. Это обеспечение местами в детских садах всех наших маленьких горожан, реформирование общественного транспорта, совершенствование системы образования, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство дорог, ремонт жилья, реконструкция городской инфраструктуры, социальная поддержка населения и другие ключевые точки развития города. Мы планомерно, последовательно и результативно работали и продолжаем трудиться над их реализацией.

О демографии

Несмотря на непростую конъюнктуру, в 2016 году Владивосток сохранил позитивные тенденции в демографии. Численность населения приморской столицы ежегодно и стабильно продолжала увеличиваться за счет роста рождаемости.

По итогам 2016 года число родившихся во Владивостоке составило 7382 человека, а естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) составил 390 человек.

Эта позитивная динамика наблюдается в столице Приморья уже четыре года подряд.

По предварительной оценке, численность населения Владивостока на 1 января 2017 года составила 633,4 тыс. человек, увеличившись за минувший год на 230 человек. Это обусловлено естественным приростом населения – 390 человек и миграционным оттоком – 157 человек.

О крупных проектах

Одним из важных итогов работы администрации Владивостока в 2016 году стала подготовка проектов развития города и улучшения городской среды, которые были определены на втором Восточном экономическом форуме.

Среди таких проектов – рыбный рынок в районе Золотого моста, четыре многоярусные парковки в центре города, автоматизированная система управления транспортными потоками (система так называемых умных светофоров), благоустройство парка Минного городка и парка в районе Второй Речки, продолжение обустройства Берега здоровья и другие.

– Специалистами администрации Владивостока в 2016 году были проведены соответствующие экспертизы и другие необходимые юридические процедуры, сформированы земельные участки, – сообщил Константин Межонов. – Большинство из этих проектов, которые должны вывести Владивосток в число наиболее современных и комфортных городов, были разработаны по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева.

В частности, в администрации Владивостока разработан ряд проектов, касающихся развития туристического и рекреационного потенциала острова Русского. Проекты могут быть осуществлены в рамках Территории опережающего развития. Они направлены в адрес вице-премьера правительства РФ, полномочного представителя президента в ДВФО Юрия Трутнева.

Среди проектов значатся выставочный комплекс «Влад-Экспо», многофункциональный торгово-развлекательный комплекс (центр досуга студентов), муниципальная жилая застройка в районе поселка Канал полуострова Саперного, городской парк культуры и отдыха, создание историко-культурного рекреационно-туристического комплекса на базе памятника федерального значения «Владивостокская крепость», строительство мостов – с материка на остров Елены, через Канал на остров Русский и через бухту Новик и многие другие.

– Все эти предложения администрации Владивостока также направлены министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александру Галушке в целях подготовки и утверждения концепции развития острова Русского, – подчеркнул Константин Межонов. – Их с полным основанием можно отнести к глобальным проектам Владивостокского городского округа.

Что же касается развития внутригородской среды, то специалистами администрации Владивостока продолжалась работа в рамках реализации проекта «Берег здоровья».

Часть данного этапа включает в себя зону отдыха «Моргородок» (от одноименной железнодорожной станции до Рыбзавода на Второй Речке). Данную территорию планируется разбить на зоны отдыха со специализированными функциями – развлекательной, спортивной, оздоровительной. Для каждой из этих зон будет предусмотрена стоянка автотранспорта.

– Помимо этого, в рамках особо важного поручения главы города Владивостока Игоря Пушкарева был разработан проект концессионного соглашения по созданию (реконструкции) объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом микрорайоне Снеговая Падь», – сообщил исполняющий обязанности главы Владивостока.

Об исполнении бюджета

Весь прошедший год Владивосток жил исключительно по средствам. Бездефицитный бюджет был исполнен практически полностью в соответствии с планами.

Общий объем доходов казны в 2016 году составил более 12 миллиардов рублей (свыше 98 процентов к плановым назначениям). По сравнению с 2015 годом доходная часть краевой казны увеличилась на 392 миллиона рублей. План по налоговым и неналоговым доходам в 2016 году был выполнен более чем на 99 процентов, темп роста к уровню 2015 года здесь составил более 106 процентов.

– Налоговая политика администрации Владивостока направлена на стимулирование развития новых производств, создание благоприятных условий для развития инвестиционной привлекательности, – подчеркнул Константин Межонов. – С этой целью для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента свободного порта Владивосток, предоставлены льготы по земельному налогу на 10 лет.

Исполнение бюджета по расходам составило также более 12 миллиардов рублей, или почти 98 процентов от плановых значений.

Бюджет 2016 года, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу составили свыше 51 процента от общих расходов бюджета.

Об экономическом развитии

– Предварительные итоги социально-экономического развития Владивостока за 2016 год показывают, что экономика города находится в относительно устойчивом состоянии, – сообщил исполняющий обязанности главы Владивостока.

Количество хозяйствующих субъектов по городу практически не изменилось. На 1 января 2017 года оно составило 46,6 тысячи, что соразмерно уровню 2015 года. Из них 98,5 процента являются юридическими лицами.

Специалисты администрации отметили увеличение количества организаций в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа, воды (на 8,7 процента), в рыболовстве (3,5 процента), в гостиничном и ресторанном бизнесе (2,1 процента), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (1,8 процента).

При этом значительно увеличилось количество индивидуальных предпринимателей – на 900 человек (или на 5,2 процента к уровню 2015 года). Сегодня их во Владивостоке работает 18,4 тысячи. Больше половины из них заняты в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Хороший рост прослеживается в производстве пищевых продуктов. Так, по сравнению с 2015 годом на 1,4 процента увеличился выпуск мяса и мясопродуктов, на 12,6 процента – мясных полуфабрикатов. На 2,6 процента – рыбных продуктов. На 12,5 процента – консервированных фруктов и овощей. На 11,3 процента – молочных продуктов. Самый большой рост наблюдается в производстве мороженого – почти на 17 процентов.

В прошлом году было введено 210 тысяч квадратных метров жилплощади, что в 1,6 раза больше, чем в 2015 году.

Снизилась и безработица. Численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 17,4 процента. Сегодня в приморской столице всего 1,3 тысячи незанятых людей. При заявленной потребности организаций в рабочих руках – 7,7 тысячи человек.

– Муниципальное казенное учреждение «Центр развития предпринимательства» ежегодно подтверждает статус ключевой площадки взаимодействия бизнеса и власти и оказания информационно-консультационной поддержки, – подчеркнул Константин Межонов. – В 2016 году здесь проведено 84 бизнес-семинара и тренинга, которые посетило около 3,7 тысячи слушателей. За консультациями в этот центр обратилось более 3 тысяч человек.

Также большой популярностью у населения (и у местных сельхозпроизводителей) продолжает пользоваться ярмарка на центральной площади. В 2016 году было организовано проведение 58 продовольственных ярмарок на 300 торговых местах.

О социальной поддержке

Эффективность работы администрации Владивостока в предоставлении мер социальной поддержки можно объективно оценить по результатам реализации соответствующих муниципальных программ. А таких программ во Владивостоке действует немало.

Так, 22 социально ориентированные некоммерческие организации в 2016 году получили различные субсидии из бюджета города на возмещение понесенных затрат. Выплаты проводились в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства».

В рамках подпрограммы «Развитие общественного партнерства» в прошлом году было проведено 69 общегородских мероприятий с ветеранскими и другими общественными организациями, национально-культурными объединениями, творческими союзами, в которых приняли участие более 50 тысяч жителей Владивостока.

– Прежде всего следует отметить патриотическую направленность этой подпрограммы, – сказал Константин Межонов. – Так, делегации ветеранов Владивостока в 2016 году посетили места сражений, где воевали владивостокцы в годы Великой Отечественной войны. Это Брест, Суйфэньхе, Дуннин.

О доступной среде

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда» на 2014–2019 годы было предусмотрено более 23 миллионов рублей. Продолжалась адаптация дорожно-транспортных объектов: пешеходных путей, остановок общественного транспорта, переходов, парковочных мест. Установка устройств звукового сопровождения на первых четырех городских светофорах нашла положительный отклик жителей города.

О жилищно-коммунальном комплексе

В 2016 году по городским программам был выполнен капитальный ремонт в 47 многоквартирных жилых домах. В 19 МКД заменили лифтовое оборудование (всего установлено 26 лифтов). В 16 МКД обновили крыши. В двух – фасады. В 10 домах отремонтировали инженерные коммуникации и т.д.

Также в прошлом году были организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора на прилегающих к домам территориях, а также в районах, окруженных домами частного сектора.

О дорогах и благоустройстве

В 2016 году было отремонтировано 150 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Восстановлено шесть подпорных стен.

В 2016 году выполнены в грунтовом исполнении подъездные пути к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в районе ул. Курильской, с/т «Лиман», б. Лазурной.

Об отопительном сезоне

В области топливно-энергетического комплекса главным итогом минувшего года по праву можно считать обеспечение во Владивостоке стабильного, безаварийного теплоснабжения в ходе отопительных сезонов 2015/2016 и 2016/2017 гг.

Этому способствовала четкая координация действий всех теплоснабжающих и теплосетевых организаций со стороны организованного при администрации города штаба по подготовке к отопительному сезону.

В то же время необходимо отметить, что основной проблемой при эксплуатации тепловых систем города является высокий износ инженерных сетей и оборудования на них. Это приводит к порывам на сетях, значительным затратам на их восстановление в нормативные сроки.

– В 2016 году была произведена реконструкция 932 метров тепловой сети в районе улиц Калинина, Нерчинской, Партизанского проспекта, – сообщил Константин Межонов. – Это повысило надежность и улучшило качество теплоснабжения в 36 жилых домах и на пяти объектах социального назначения.

Что касается уличного освещения, то количество светильников, обслуживаемых МУПВ «ВПЭС», в 2016 году составило 40680 штук.

– Доля освещенных улиц Владивостока – с учетом строительства новых объектов наружного освещения – в 2015 году составляла порядка 62 процентов. В 2016-м – 87 процентов, – отметил Константин Межонов.

Об общественном транспорте

В прошлом году всеми видами городского пассажирского транспорта (автобусами, трамваями, паромами) перевезено 123 миллиона пассажиров.

Для оптимизации маршрутной сети и систематизации маршрутов движения специалисты мэрии Владивостока разработали новый реестр маршрутов регулярных перевозок. По состоянию на 31 декабря 2016 года он насчитывает 91 автобусный маршрут, на 18 из которых работают муниципальные автобусы, а также два троллейбусных и один трамвайный маршрут.

Ежедневно жителей города перевозят 706 автобусов, 15 трамваев, 10 троллейбусов, фуникулер, морской паром и пассажирский катер (в летний период).

По многочисленным пожеланиям пассажиров было увеличено количество подвижного состава на маршрутах, следующих в направлении кампуса ДВФУ, все эти маршруты продлены до Приморского океанариума. Средний интервал движения в часы пик на участке Окатовая – ДВФУ сократился до 3-4 минут.

В настоящее время автобусные пассажирские перевозки в направлении о. Русского выполняются 49 автобусами по девяти регулярным маршрутам из разных районов города.

Заключение

Выступление Константина Межонова в Думе Владивостока продолжалось более часа.

– Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, сложности с формированием и исполнением ряда статей городского бюджета, а также известные всем события, оставившие наш город с июня 2016 года и до настоящего времени без легитимно избранного главы, Владивосток продолжал и продолжает динамично расти и развиваться, – сказал в заключение исполняющий обязанности главы Владивостока.

По окончании доклада народные избранники задали Константину Межонову ряд вопросов. В частности, один из депутатов был обеспокоен темпами выдачи земельных участков многодетным семьям.

– В прошлом году состоялось три жеребьевки, на которых земельные участки получили 52 многодетные семьи, – сообщил Константин Межонов. – На данный момент из 3,5 тысячи многодетных семей во Владивостоке мы обеспечили или готовы обеспечить земельными участками только 2 тысячи. Причина в том, что подходящих земель во Владивостоке просто не хватает, а желающих очень много. В рамках краевого законодательства мы обратились к соседним муниципалитетам, чтобы обсудить возможность выделения участков владивостокским семьям на их территории. Но пока ответ от соседей мы получили отрицательный. Кроме того, задача не только выделить людям участок, но и подвести к нему коммуникации – электричество, канализацию, воду. По предварительным подсчетам, стоимость подведения коммуникаций только к одному участку стоит более 2 миллионов рублей. Когда надо обеспечить инженерными сетями 2 тысячи участков, то сумма исчисляется миллиардами рублей. Бюджет Владивостока с такими задачами не справится. Здесь необходима существенная поддержка краевого финансирования.

Еще один депутатский вопрос касался проблемы нехватки молодых педагогов.

– В прошлом году в школы Владивостока пришли работать 74 молодых специалиста, – ответил Константин Межонов. – Напомню, что у нас 79 школ. Иными словами, приблизительно по одному молодому педагогу на школу. Много это или мало? Конечно, мало. Но в 2008 году, когда я работал вице-мэром Владивостока и курировал систему образования, во Владивосток пришло 8 молодых специалистов. Сейчас – 74. Почему? Потому что мы их поддержали, создали и реализуем до сих пор программу поддержки молодых специалистов в области образования. Мне кажется, цифры говорят сами за себя. То, что в наши школы стало приходить больше молодых специалистов, хорошая тенденция, которая сложилась благодаря взаимодействию администрации города и депутатов Думы Владивостока.