Перед чарами нимфеи не устоять

Наступила пора массового цветения королевы декоративных водоемов – нимфеи. Кувшинки (эти известные водные растения называют еще и так) будут радовать нас до самых холодов, принося еще и пользу – они хорошо очищают воду, а их большие плавающие на воде листья предохраняют ее от перегревания.

– В небольших водоемчиках, которые в последнее время стали неотъемлемой частью ландшафтного дизайна дачных и приусадебных участков, цветение началось еще раньше – в начале лета, – рассказал ведущий инженер лаборатории тропических и субтропических растений Ботанического сада-института Евгений Наврось. – Зачастую их устраивают, задекорировав берега, в отслуживших свой век емкостях или сооружают с использованием гидроизоляционного материала, подручных средств. Вода в таких мини-водоемах быстро прогревается, но в них тоже можно выращивать нимфеи.

Для нашего климата больше всего подходят сорта и гибриды, выведенные на основе видов, распространенных в умеренных широтах. Но селекция быстрыми темпами идет вперед, и уже есть довольно стойкие сорта, предки которых родом из тропиков. Как правило, цветки у них редкой окраски (голубой, красной и т.д.) и отличаются по форме и размерам от традиционных кувшинок. Правда, коэффициент размножения у них небольшой, поэтому они остаются довольно редкими.

Еще отмечу, что у этих водных растений может быть как вертикальное, так и горизонтальное расположение корневой системы. Второй вариант у нас более распространен.

– Евгений Николаевич, водоем какого размера можно считать оптимальным для выращивания кувшинок?

– В наших условиях рекомендуется делать водоемы с площадью водного зеркала не менее 3,5 кв. м и глубиной 50, а то и 80 см. Тогда не придется бороться с цветением воды, как в случае с маленькими водоемчиками.

– Часто нимфеи высаживают не в грунт на дне водоема, а в контейнер. На какой глубине его лучше размещать?

– Контейнер нельзя ставить сразу на большую глубину. Пока листья поднимутся на поверхность, растение будет долго отрастать. Лучше для начала разместите контейнер на глубину 10–15 см. И только когда появятся плавающие листья, перенесете его глубже. Растение нужно постепенно приучать к глубине.

– В каком уходе нуждаются нимфеи сейчас, когда они цветут?

– Вовремя убирайте старые, отмирающие листья и отцветающие кувшинки. Это поможет поддержать живописность водоема, он всегда будет выглядеть красиво и нарядно.

Если замечаете, что нимфеи стали плохо расти, вяло цвести, это сигнал к тому, что их надо подкормить. Чаще всего для этого используют роговую стружку, которая медленно разлагается и постепенно освобождает питательные вещества. Подойдет и специальное удобрение для водных растений пролонгированного действия. Но с ним нужно быть осторожным, если в водоеме водятся рыбки.

– У нимфей хорошо созревают семена. Есть ли смысл их собирать для размножения понравившихся сортов?

– Семенным размножением нимфей занимаются только селекционеры. Цветоводам нет смысла на это делать ставку, поскольку при таком способе нимфей абсолютно не передаются родовые признаки. Наблюдается возвращение в дикие формы, цветки становятся мельче, их окраска – менее выразительной и бледной.

Несложно освоить размножение этих растений путем деления корневища. Оно у нимфей довольно длинное, быстро нарастает, ветвится, часто появляются придаточные почки и формируются новые дочерние розетки. Весной достают корневище, отмывают, чтобы было хорошо видно его строение, делят острым ножом. Срезы припудривают толченым углем или молотой корицей, которая тоже считается хорошим антисептиком.

Но пока давайте полюбуемся элегантностью благородных нимфей. В их власти преобразить любой водоем и поднять наше настроение.