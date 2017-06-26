Клубника пригласила на фестиваль

В Спасске-Дальнем подводят итоги состоявшегося здесь недавно клубничного фестиваля. Интерес у приморцев он вызвал большой. Другое дело, что за ягодой и в этот день нужно было идти на рынок, где традиционно организуется торговля местной сельскохозяйственной продукцией.

Сельчане, выращивающие ягоду на продажу, не стали рисковать и не решились вместо колхозного рынка отправиться в городской парк. И, как считают очевидцы и организаторы, прогадали.

– В парке вся клубника ушла на ура, ее не хватило, – рассказала начальник городского отдела культуры Алла Тимошенко. – Обидно, что торговавшие на рынке не только свою выгоду упустили, но и не поддержали важное для города событие. Будем надеяться, что на следующий год они уже не допустят такой ошибки.

Но в целом праздник получился. Конкурсы, концертные номера, яркие костюмы, фотовыставки – все это способствовало возведению на пьедестал почета ягодки-землянички.

– Задумка очень хорошая, – поделилась впечатлениями Татьяна Коцарь, приехавшая из Сибирцево не только принять участие в празднике, но и вручить победителям конкурсов сертификаты на посадочный материал питомника «Магия сада». – Такой фестиваль дает возможность привлечь внимание к конкретной садовой культуре, больше узнать о ней, а также сказать теплые слова в адрес лучших садоводов, поблагодарить их за трудолюбие и подвижничество. Думаю, что праздник станет доброй традицией, приобретет статус краевого и жители со всего Приморья будут участвовать в нем.

Одним из самых интересных получилось состязание на вкусное и оригинальное ягодное блюдо, которое организаторы назвали «Вкус лета». Поскольку клубничный сезон еще продолжается, предлагаем в качестве подсказки хозяйкам рецепты из копилки победительницы конкурса Натальи Гончаренко.

Панакота (итальянский десерт)

Ингредиенты: 400 г 20-процентных сливок, 10 г желатина, 70-80 мл воды, 3 ст. ложки сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г клубники, 2 ч. ложки сахарной пудры.

Желатин залить водой и оставить набухать. В сливки всыпать сахар, влить хорошо разбухший желатин, слегка подогреть, помешивая, чтобы желатин как следует растворился, и разлить по формочкам или стаканам. Поставить в холодильник. Когда застынет, украсить мелко порезанной клубникой и припорошить сахарной пудрой. Можно прямо в стаканчиках, а можно, как кексы, – вынув из формочек.

Клубничное «Рафаэлло»

Ингредиенты: 200 г песочного печенья, 90 г сливочного масла, 150 г творога, 150 г клубники средней величины, 20 г кокосовой стружки, 2 ст. ложки сахарной пудры.

Печенье измельчить до крупной крошки, творог растереть до однородной массы, масло размягчить. Все хорошенько перемешать, добавив сахарную пудру, и вымесить, как тесто. Из него наделать лепешечки толщиной 2-3 мм и диаметром с ладошку, чтобы можно было завернуть в них ягоду (предварительно помытую и обсушенную). Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке.

Торт «Лето»

Ингредиенты: 0,5 л сметаны, 1 стакан сахара, пакетик желатина, 0,5 стакана воды, 300 г сухого бисквита или печенья, клубника.

Желатин залить водой. Когда хорошо разбухнет, слегка подогреть, чтобы лучше растворился. Взбить венчиком сметану с сахаром, влить теплый желатин тонкой струйкой, непрерывно помешивая. Бисквит порезать мелкими кубиками (если печенье, то поломать), если ягода крупная, ее тоже порезать. В глубокую миску постелить пищевую пленку. На дно уложить слой ягоды, на него – слой бисквита, залить кремом, чтобы бисквит покрылся полностью. Затем слои повторить, пока не используются все ингредиенты, – и в холодильник. Когда хорошо застынет, перевернуть, снять пленку, украсить ягодами и ломтиками фруктов.

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Следом за земляникой садовой начинают спеть другие ягоды. Для заготовок на зиму можно использовать, например, такие миксы.

Варенье земляничное с соком красной смородины

1 кг земляники, 1 кг сахара, для сиропа 1 стакан сока красной смородины, 0,5 кг сахара, 2 стакана воды.

В посуду сложить послойно ягоды, пересыпая сахаром, и оставить на 12-24 часа. В горячий сироп опустить землянику и варить на небольшом огне до желеобразного состояния.

Желе землянично-смородиновое

На 1 л сока – 500-700 г сахара.

Равное количество земляники и белой смородины раздавить деревянной толкушкой и отпрессовать или пропустить через соковыжималку. Когда сок отстоится, его осторожно слить, добавить сахар и уварить на огне.

Конфитюр из земляники с крыжовником

1 кг земляники, 1 кг крыжовника, 2 кг сахара, 100 мл воды.

Землянику пересыпать послойно сахаром и поставить на 6-8 часов в холодное место. Очищенный крыжовник залить половиной стакана воды, поварить, чтобы он стал мягким, и протереть через сито. Засыпать получившееся пюре оставшимся сахаром, добавить землянику, поставить на огонь, варить 20-25 минут.

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Не забудьте про замороженные десерты. Свежие ягоды взбивают блендером, измельчают на мясорубке или перетирают через соковыжималку – от выбранного способа обработки зависит консистенция готового продукта. Сахара добавляют немного: 0,5-1 кг на 1 кг ягод (можно вообще обойтись без сахара). Оставляют на 2-3 часа, чтобы сахар растворился, разливают получившуюся смесь в 0,5-литровые формочки – и в морозильную камеру.

Вкусного вам лета!

Справка «В»

Свой вклад в призовой фонд клубничного фестиваля внесли журнал «Сады и огороды Приморья» и газета «7 дней в Приморье». Победителям конкурсов были вручены подписки на эти печатные издания на 2018 год.



