Клубника пригласила на фестиваль

Новостная лента
Июль, 05 среда
22:40
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
22:40
​В Приморье ради добычи строительного камня уничтожили посадки краснокнижного кедра Фото
22:40
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
22:36
Россияне хотят видеть Путина президентом после 2018 года
21:24
Пять человек погибли в результате взрыва на газопроводе в Китае
20:32
Использование смартфона при ходьбе изменяет походку людей, - ученые
19:04
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
18:27
Выпускникам-краснодипломникам запретят выезд за границу
17:56
В Преображении едва не сгорела квартира
17:45
Из-за невнимательности водителя два автомобиля оказались в кювете в Приморье Фото
17:34
Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
17:23
Во вторник во Владивостоке произошло почти 80 аварий Эксклюзив
17:12
Приморец попался на продаже контрафактных DVD -дисков
17:05
Акулы продолжают «посягать» на Приморье Фото
17:00
Борис Кубай обратился к СМИ
16:56
Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время
16:51
Приморец получил пожизненный срок из-за убийство нескольких людей
16:49
Желтый уровень опасности объявлен в Приморье из-за сильной жары
16:38
Препараты от изжоги приводят к смерти, - ученые
16:27
Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня
16:17
Губернатор Приморья попросил пятиклассника проследить за работой чиновников Находки
16:10
Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках Эксклюзив
16:06
Россельхознадзор: Антисанитария на Приморских свинофермах - жестко наказывается
15:55
В Приморье водитель превратил свой авто в груду железа Фото
15:44
Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу Видео
15:33
Во Владивостоке установилась жаркая погода
15:22
Матчи Кубка конфедераций посетили 628 тысяч зрителей
15:11
Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем Фото
15:00
Международный пробег стартовал сегодня во Владивостоке
14:49
Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид Видео
14:36
В Приморье старший инспектор ДПС подозревается в крупном мошенничестве
14:25
Источник: Вооруженное «маски-шоу» прошло в администрации Большого Камня
14:21
Двух человек без сознания обнаружили пожарные в горящей квартире в Приморье Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4158 (97) от 05 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
157 лет, а все молодой!
Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?
Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет
Кот не пустил хозяйку домой
А еще здесь отличное поле для гольфа
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Календарь дачника

Клубника пригласила на фестиваль

В Спасске-Дальнем подводят итоги состоявшегося здесь недавно клубничного фестиваля. Интерес у приморцев он вызвал большой. Другое дело, что за ягодой и в этот день нужно было идти на рынок, где традиционно организуется торговля местной сельскохозяйственной продукцией.
Клубника пригласила на фестиваль

Сельчане, выращивающие ягоду на продажу, не стали рисковать и не решились вместо колхозного рынка отправиться в городской парк. И, как считают очевидцы и организаторы, прогадали.

– В парке вся клубника ушла на ура, ее не хватило, – рассказала начальник городского отдела культуры Алла Тимошенко. – Обидно, что торговавшие на рынке не только свою выгоду упустили, но и не поддержали важное для города событие. Будем надеяться, что на следующий год они уже не допустят такой ошибки.

Но в целом праздник получился. Конкурсы, концертные номера, яркие костюмы, фотовыставки – все это способствовало возведению на пьедестал почета ягодки-землянички.

– Задумка очень хорошая, – поделилась впечатлениями Татьяна Коцарь, приехавшая из Сибирцево не только принять участие в празднике, но и вручить победителям конкурсов сертификаты на посадочный материал питомника «Магия сада». – Такой фестиваль дает возможность привлечь внимание к конкретной садовой культуре, больше узнать о ней, а также сказать теплые слова в адрес лучших садоводов, поблагодарить их за трудолюбие и подвижничество. Думаю, что праздник станет доброй традицией, приобретет статус краевого и жители со всего Приморья будут участвовать в нем.

Одним из самых интересных получилось состязание на вкусное и оригинальное ягодное блюдо, которое организаторы назвали «Вкус лета». Поскольку клубничный сезон еще продолжается, предлагаем в качестве подсказки хозяйкам рецепты из копилки победительницы конкурса Натальи Гончаренко.

Панакота (итальянский десерт)

Ингредиенты: 400 г 20-процентных сливок, 10 г желатина, 70-80 мл воды, 3 ст. ложки сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г клубники, 2 ч. ложки сахарной пудры.

Желатин залить водой и оставить набухать. В сливки всыпать сахар, влить хорошо разбухший желатин, слегка подогреть, помешивая, чтобы желатин как следует растворился, и разлить по формочкам или стаканам. Поставить в холодильник. Когда застынет, украсить мелко порезанной клубникой и припорошить сахарной пудрой. Можно прямо в стаканчиках, а можно, как кексы, – вынув из формочек.

Клубничное «Рафаэлло»

Ингредиенты: 200 г песочного печенья, 90 г сливочного масла, 150 г творога, 150 г клубники средней величины, 20 г кокосовой стружки, 2 ст. ложки сахарной пудры.

Печенье измельчить до крупной крошки, творог растереть до однородной массы, масло размягчить. Все хорошенько перемешать, добавив сахарную пудру, и вымесить, как тесто. Из него наделать лепешечки толщиной 2-3 мм и диаметром с ладошку, чтобы можно было завернуть в них ягоду (предварительно помытую и обсушенную). Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке.

Торт «Лето»

Ингредиенты: 0,5 л сметаны, 1 стакан сахара, пакетик желатина, 0,5 стакана воды, 300 г сухого бисквита или печенья, клубника.

Желатин залить водой. Когда хорошо разбухнет, слегка подогреть, чтобы лучше растворился. Взбить венчиком сметану с сахаром, влить теплый желатин тонкой струйкой, непрерывно помешивая. Бисквит порезать мелкими кубиками (если печенье, то поломать), если ягода крупная, ее тоже порезать. В глубокую миску постелить пищевую пленку. На дно уложить слой ягоды, на него – слой бисквита, залить кремом, чтобы бисквит покрылся полностью. Затем слои повторить, пока не используются все ингредиенты, – и в холодильник. Когда хорошо застынет, перевернуть, снять пленку, украсить ягодами и ломтиками фруктов.

***

Следом за земляникой садовой начинают спеть другие ягоды. Для заготовок на зиму можно использовать, например, такие миксы.

Варенье земляничное с соком красной смородины

1 кг земляники, 1 кг сахара, для сиропа 1 стакан сока красной смородины, 0,5 кг сахара, 2 стакана воды.

В посуду сложить послойно ягоды, пересыпая сахаром, и оставить на 12-24 часа. В горячий сироп опустить землянику и варить на небольшом огне до желеобразного состояния.

Желе землянично-смородиновое

На 1 л сока – 500-700 г сахара.

Равное количество земляники и белой смородины раздавить деревянной толкушкой и отпрессовать или пропустить через соковыжималку. Когда сок отстоится, его осторожно слить, добавить сахар и уварить на огне.

Конфитюр из земляники с крыжовником

1 кг земляники, 1 кг крыжовника, 2 кг сахара, 100 мл воды.

Землянику пересыпать послойно сахаром и поставить на 6-8 часов в холодное место. Очищенный крыжовник залить половиной стакана воды, поварить, чтобы он стал мягким, и протереть через сито. Засыпать получившееся пюре оставшимся сахаром, добавить землянику, поставить на огонь, варить 20-25 минут.

***

Не забудьте про замороженные десерты. Свежие ягоды взбивают блендером, измельчают на мясорубке или перетирают через соковыжималку – от выбранного способа обработки зависит консистенция готового продукта. Сахара добавляют немного: 0,5-1 кг на 1 кг ягод (можно вообще обойтись без сахара). Оставляют на 2-3 часа, чтобы сахар растворился, разливают получившуюся смесь в 0,5-литровые формочки – и в морозильную камеру.

Вкусного вам лета!

Справка «В»

Свой вклад в призовой фонд клубничного фестиваля внесли журнал «Сады и огороды Приморья» и газета «7 дней в Приморье». Победителям конкурсов были вручены подписки на эти печатные издания на 2018 год.

  

Автор : Надежда БРАЖИНА

comments powered by Disqus
В этом номере:
157 лет, а все молодой!
157 лет, а все молодой!

День рождения Владивостока горожане отметили с размахом и отличным настроением

Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?
Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?

Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет

Место катастрофы советского бомбардировщика ДБ-3А разыскали участники поискового объединения «АвиаПоиск» и Поискового движения России в ходе повторной таежной экспедиции. Чтобы добраться до района падения самолета, поисковикам пришлось преодолеть более 100 км заросших и залитых водой лесных дорог.

Кот не пустил хозяйку домой

​Курьезный случай произошел с жительницей Владивостока, проживающей в одной из многоэтажек на Чуркине, сообщает РИА VladNews. Вернувшись домой, девушка не смогла попасть в собственную квартиру, так как дверь была заблокирована изнутри.

А еще здесь отличное поле для гольфа

Современный гольф-клуб намерены построить в Приморье корейские инвесторы из компании LS Networks Co. Ltd. Причем речь идет не просто о клубе, а о целом комплексе с развитой гостиничной инфраструктурой, сообщает краевая пресс-служба.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4157

Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
Друзья из Тоямы отчеканят судзугами

газета
газета "Владивосток" № 4156

Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
Кричим громко, весело и в рифму

газета
газета "Владивосток" № 4155

Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
Экзотический улов попал в океанариум

газета
газета "Владивосток" № 4154

День М ознаменовался битвами
Мгновения раскрывают суть вещей
Вкуснее Владивостока города нет
И вот ты уже не какая-нибудь шантрапа
Злой Айболит не лечит, а отнимает деньги
Николай из Приморья поднимет демографию в столице