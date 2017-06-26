Сила духа передается по наследству

История одной семьи, три века посвятившей служению России. Вопреки всему

Примером того, что верность интересам Отечества может быть сильнее страха перед царской опалой и даже застенками НКВД, служит история адмирала Геннадия Невельского и его потомков. И если биография морского офицера, чьими усилиями Россия приросла тихоокеанскими землями, является частью школьной программы по истории, то перипетии судьбы его внуков и правнуков малоизвестны. Тем интереснее узнать их.

Не так давно Владивосток посетил праправнук адмирала Невельского Александр Кукель-Краевский. Его пригласили в наш город на торжественную встречу ледокольного судна снабжения «Геннадий Невельской», которое сошло со стапелей в Финляндии и направлялось для работы на Сахалин.

Визит праправнука Геннадия Невельского для Морского государственного университета имени адмирала Невельского стал знаковым событием. За 73 года существования морского вуза его порог впервые переступил потомок адмирала, имя которого было присвоено ему в 1965 году. График пребывания во Владивостоке у Александра Кукеля-Краевского был очень плотным, но для нашей газеты он время все же нашел.

Дерзость, полезная государству

В торжественную часть одного из главных праздников Владивостока, Дня работников морского и речного флота, который в этом году совпал с днем рождения города, входит традиционный ритуал – возложение цветов к памятнику адмиралу Невельскому. Всем известно, что великий исследователь Дальнего Востока России во Владивостоке никогда не бывал, однако же первый памятник, установленный здесь в 1891 году, был посвящен именно ему и долгое время даже являлся символом города (сохранилось множество дореволюционных фотоснимков этой достопримечательности).

Уважение современников и потомков Геннадий Иванович Невельской завоевал благодаря достижениям своей Амурской экспедиции 1849—1855 годов. Тогда, еще будучи в звании капитан-лейтенанта, он вынашивал далеко идущие замыслы, стремясь доказать, что в устье Амура можно войти из океана (и значит, река судоходна), а Сахалин – это остров.

Современники недоумевали: зачем молодому перспективному офицеру менять безбедную жизнь в столице на бесконечные лишения в экспедиции на краю земли? К тому времени за плечами Невельского уже было кругосветное путешествие на корабле «Ингерманланд», где проходил свою плавательную практику великий князь Константин (средний сын императора Николая I). Будучи отлично подготовленным морским офицером, Геннадий Невельской постоянно был вахтенным офицером при Его Высочестве. Фактически он стал попечителем великого князя на многие годы.

Благодаря таким связям Геннадий Иванович добился назначения на должность командира военного транспорта «Байкал», который отправился на Дальний Восток с грузом для Российско-американской компании. Прибыв на Камчатку, Невельской добился разрешения посетить Сахалин. Затем, уже без высочайшего разрешения, летом 1849 года он вышел к устью Амура и отметил на картах пролив между материком и Сахалином.

Вернувшись в Санкт-Петербург с триумфом, он получил звание капитана 2-го ранга, через два месяца – и 1-го ранга. И вновь засобирался в путь. Но не ради новых званий и почестей, а ратуя об интересах Российского государства. Снова добравшись до устья Амура, Невельской основал здесь Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре) и поднял над ним российский флаг, объявив о суверенитете России над этими землями.

Полномочий на все это капитан 1-го ранга не имел и сильно рисковал. Но не рискнуть он не мог. Империя стала владеть огромными территориями вплоть до корейской границы, а также островом Сахалин и Курилами. Невельской потерял на берегах Амура здоровье, зато приобрел могущественных врагов среди царедворцев (одним из них был министр иностранных дел Карл Нессельроде). Слишком самостоятельного каперанга даже хотели разжаловать в матросы за дерзость и самовольно поднятый российский флаг. Но так он был воспитан: сначала блюсти интересы Отечества, а потом думать о себе.

– И это качество стало традицией в семье, – с этих слов началась наша беседа с праправнуком адмирала Невельского, государственным советником юстиции России 1-го класса Александром Кукелем-Краевским.

Жизнь на высокой ноте

После Амурской экспедиции Геннадий Невельской больше не участвовал в длительных морских походах. Однако Дальний Восток сыграл свою роль и в судьбе его потомков. Правда, почти век спустя…

Александр Николаевич Кукель-Краевский – прямой потомок Невельского по линии его третьей дочери, Марии Геннадьевны. Она вышла замуж за представителя другого древнего рода – Андрея Болеславовича Кукеля, сына генерал-губернатора Забайкалья (кстати, дядя Андрея, Бронислав Кукель, активно участвовал в основании поста Владивосток). Младший сын Марии Невельской и Андрея Кукеля Владимир прожил необыкновенно яркую жизнь, которой эпоха уготовила трагический финал.

– Как было заведено в семье, в 1885 году в 11-летнем возрасте мой дед Владимир Андреевич был отдан в Морской кадетский корпус (во время учебы его фамилия по воле родителей стала двойной – Кукель-Краевский). По окончании учебы, в 1905 году, он получил первый офицерский чин мичмана, – рассказывает Александр Кукель-Краевский. – После чего был откомандирован на крейсер «Герцог Эдинбургский». За 12 лет дослужился до звания старшего лейтенанта и в июне 1917-го принял командование эскадренным миноносцем «Керчь» – одним из лучших кораблей своего класса.

Сразу после Октябрьской революции он со своей командой перешел на сторону большевиков. В январе 1918 года экипаж «Керчи» участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Ялте. Уже в апреле Владимир Кукель-Краевский стал одним из организаторов перехода Черноморского флота в Новороссийск, чтобы не передавать корабли Германии. А 18 июня 1918-го он лично выполнил приказ Ленина о затоплении флота. После чего добрался до Астрахани, где был зачислен в Военный флот Астраханского края, в составе которого принимал активное участие в боевых действиях.

В Гражданскую войну храбро сражался, за что был награжден орденом Красного Знамени. Занимал различные командные должности на Балтийском флоте, в том числе временно исполнял обязанности командующего.

С 1923 года, уволившись с военно-морской службы, Владимир Кукель-Краевский работал в различных ведомствах, потом был направлен на дипломатическую работу в Кабул вместе с Федором Раскольниковым (революционный матрос, герой гражданской войны, советский дипломат с 1922 по 1938 гг.). Пять лет, до 1928-го, он проработал вторым секретарем полпредства в Афганистане.

Жизнь, может, была и непраздная, но вполне сытая и спокойная. Однако дед мой, как в свое время и его дед адмирал Невельской, предаваться покою не хотел. Он написал рапорт с просьбой направить его снова на флот. Рапорт удовлетворили, и в 1929 году он прибыл на Черноморский флот в качестве начальника штаба морской пограничной охраны. По сути, ему пришлось с нуля создавать воинское формирование для охраны внешних границ государства и поддержания соответствующего режима в пограничной зоне.

В 1932-м его откомандировали на верфи в Геную для наблюдения за постройкой, испытанием и принятием двух первых советских пограничных сторожевых кораблей – «Киров» и «Дзержинский». В 1934 году он возглавил переход этих кораблей во Владивосток. Это не Амурская экспедиция Невельского, конечно, тем не менее Владимир Андреевич получил за нее орден Красной Звезды.

В 1935-м его вновь назначили начальником морской пограничной охраны, но теперь уже Дальневосточного округа. Вновь ему вновь пришлось бороться с нарушителями границы, создавать базы флота, организовывать расстановку кораблей и заниматься обучением личного состава…

А затем для семьи Кукелей-Краевских, жившей тогда в Хабаровске, настал черный день: 18 сентября 1937 года Владимира Андреевича арестовали сотрудники НКВД. Спустя год его расстреляли. Репрессиям подверглась вся семья.

Сын за отца – прямой ответчик

– После ареста Владимира Кукеля-Краевского жизнь его сына Николая (моего будущего отца) резко изменилась, – продолжает рассказ Александр Николаевич. – Его, 15-летнего мальчишку, под конвоем привели в НКВД. И там с иезуитской любезностью предложили направить на учебу в Ленинградскую морскую школу. Знали, что это была его заветная мечта – стать моряком и продолжить династию. Но когда у юноши глаза загорелись, следователь уточнил: в Ленинград его отправят только в том случае, если он отречется от отца и от своей дворянской фамилии. Когда Николай отказался, пригрозили детской колонией. А с судимостью о морской карьере можно было забыть. Но он снова ответил энкавэдэшникам отказом. Сказал, что гордится своими предками, поэтому фамилию менять не будет, а отца вообще считает невиновным. За это его долго и жестоко избивали.

Затем парня, воспитанного в духе идей коммунизма, решили исключить из комсомола. Но Николай и здесь проявил характер. Находясь в камере предварительного заключения, он обследовал все стены и нашел плохо закрепленный кирпич. Стараясь не шуметь, расшатал его и вытащил. В отверстие спрятал комсомольский билет, кирпич вернул на место, замазав щель хлебным мякишем.

Утром начальник тюрьмы потребовал сдать комсомольский билет. Услышав, что он утерян, набросился на подростка с кулаками. Потом все же повез его в райком на собрание. Комсомольские лидеры сына «врага народа», конечно, из комсомола исключили, но обратили внимание на его разбитое и распухшее лицо, отругали энкавэдэшников за «негуманное обращение». После этого выговора на обратном пути начальник тюрьмы добавил ему еще побоев…

Николая, как и было обещано, отправили в колонию для малолетних преступников. Сначала его взял в оборот вор в законе, требуя овладеть мастерством щипача, но затем парню удалось перевестись в мастерские, где опытный слесарь научил его премудростям своего дела.

Через полтора года, в 1939-м, Николая Кукеля-Краевского выпустили на волю – «за отсутствием состава преступления». Вернувшись домой, юноша обнаружил, что весь семейный архив с бесценными документами, которым насчитывалось несколько столетий, изъят. Все фотографии тоже пропали. Попытки их вернуть так и не увенчались успехом. Мать сослали в лагеря, а младшая сестра попала в больницу с тяжелейшим нервным расстройством…

Собрав волю в кулак, Николай отправился в райком комсомола и потребовал восстановить его. Отказать ему не смогли. Чуть ли не за руку с секретарем райкома он вернулся в ту самую тюрьму для детей врагов народа, где он спрятал свой комсомольский билет. Тайник никто не обнаружил, и Николай на глазах изумленного начальника тюрьмы забрал документ обратно. С этим комсомольским билетом он прошел всю Великую Отечественную, храня его на груди. В одном из боев документ в прямом смысле спас ему жизнь, но это отдельная история. Вскоре после этого он стал коммунистом и получил уже партбилет.

Кстати, перед самой войной Николай все же попал на флот. Его взяли дизелистом (пригодился опыт слесаря) на субмарину типа «Малютка» в составе Тихоокеанского флота. С началом войны он подал рапорт об отправке на фронт. Ему много раз отказывали (сын врага народа!), но в конце концов отправили под Сталинград. Он был фронтовым разведчиком, затем командовал бронетранспортером в составе 4-й гвардейской механизированной бригады, где провоевал до 1944 года. Очередное, пятое, ранение было настолько тяжелым, что его пришлось эвакуировать в глубокий тыл, в военный госпиталь Омска.

Там он встретил мою маму. После победы они поженились, в 1946 году родился мой старший брат Юрий. Семья осела в Омске. Во Владивостоке отец еще один раз побывал в середине 1960-х, находясь в командировке. Потом он часто и с большим теплом вспоминал о городе, его природе и людях. Но к морю больше не рвался. Его, как фронтовика и коммуниста, очень уважали, поэтому выдвинули на партийную работу. Так он стал секретарем Центрального райкома партии Омска, председателем райисполкома. Много лет проработал на Сибзаводе, а затем в объединении «Сибирские приборы и системы».

Выйдя на пенсию, стал активно по крупицам собирать историю нашей семьи. Раскопал архивные документы, встречался с историками, даже съездил в Кострому и Солигалич, откуда Геннадий Невельской родом, чтобы побывать в его усадьбе и

ознакомиться с оригиналами документов. Итогом его многолетнего труда стала книга «300 лет на службе Родине», которую он доверил мне отредактировать. В ней рассказана история нашего рода, начиная с Невельских и до нынешнего времени.

Имя Невельского зовет на флот

– У нас дома шикарная библиотека с книгами о море, и меня часто спрашивают, почему я не стал морским офицером. А ведь такой шанс у меня был, когда по окончании 8-го класса отец предложил мне пойти в Нахимовское училище. Но я не захотел, – признается Александр Николаевич. – В 12-летнем возрасте с отцом ездил в Ялту, где впервые увидел море, но плавал я тогда как топор. Возможно, где-то и отложилось в подсознании, что море – не моя профессия: случись что, а я и плавать не умею.

Зато у нас в Омске есть высшая школа милиции, а я с детства увлекался детективной литературой. Так что другой службы для себя не видел. И 26 лет по окончании этой школы отдал органам внутренних дел. А затем появилась необходимость создать службу судебных приставов, причем с нуля и в короткие сроки. Так я стал заместителем руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области. И в следующем году отмечу 20-летний юбилей работы на этом посту. На пенсию пока не собираюсь, хотя, как и отец, собираю материал для второй части книги «300 лет на службе Родине». Надеюсь, получится достойное завершение отцовских трудов.

Несмотря на сугубо сухопутную профессию, тяга к морю в крови осталась, поэтому отпуск мы проводим на Черноморском побережье. Плавать я научился и детей научил. У меня родились дочки, так что и они не продолжат морскую династию. Да и у старшего брата тоже с морем не сложилось: он профессиональный музыкант. Я предложил ученому совету Морского университета рассмотреть мое предложение о создании в одной из омских школ кадетского класса. И дать ему имя адмирала Невельского, с тем чтобы университет взял этих юнг под свой патронаж. Я сам готов помочь в их обучении, так как поднаторел в подготовке молодежи к службе военными приставами. Многое могу поведать школьникам и о флотских традициях.

Во Владивосток приезжаю во второй раз. Впечатлений масса. Но главное – это чувство благодарности всем поколениям владивостокцев, сохраняющим память о моем прапрадеде и о его вкладе в историю нашей страны.