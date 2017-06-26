Природа – мать наша. Пока ее нельзя продать?

Ради добычи строительного камня предприниматели уничтожили посадки краснокнижного кедра

Поселок Заводской Артемовского городского округа, где проживает не более 15 тысяч человек, несмотря на малочисленность населения, вносит солидную лепту в экономику южной части Приморья.

На его территории расположена птицефабрика «Михайловская», поставляющая свою продукцию во все районы края. Здесь же уже полвека функционируют дробильно-сортировочный завод и завод железобетонных изделий, где 90 процентов работников – жители поселка. Собственно, эти предприятия и дали имя некогда безымянному населенному пункту, обосновавшемуся в 20 километрах от города Артема.

Еще Заводской славится своими спортивными школами «Темп» и «Лотос», культивирующими греко-римскую борьбу, самбо, боевое восточное единоборство кудо, киокусинкай каратэ-до, кикбоксинг. Их воспитанники неоднократно завоевывали призовые места на краевых и общероссийских соревнованиях. Но речь сейчас не о спортивных достижениях местного населения, а о здешней природе и экологии.

Сколько сгубили деревьев – не сосчитать

Ровно 40 лет назад, в 1977 году, в 56-м квартале Заводского участкового лесничества было высажено 300 тысяч корейских кедров. Прошли годы, краснокнижные деревья уже начали плодоносить, как и произрастающие по соседству дубы, привлекая орехами и желудями копытных животных, на которых охотится амурский тигр. Эту дикую полосатую кошку, кстати, частенько видели на территории Заводского лесничества, что было добрым знаком: если в лесу обитает тигр, то с экологией здесь проблем нет. Жители Заводского ходили в кедровник за грибами, шишками, дикоросами и просто подышать чистым воздухом.

А в 2016 году ООО «Карьер Северный» получило в долгосрочную аренду лесной участок площадью 120 га на землях Артемовской городской организации охотников и рыболовов – как раз в 56-м квартале Заводского участкового лесничества – для организации карьера по добыче скального грунта и камня. Во время подготовки участка под топор попали все зеленые насаждения, в том числе краснокнижные корейские кедры. Фактически была уничтожена кормовая база диких копытных. Следовательно, их численность непременно сократится, а значит, и амурский тигр останется без пропитания.

Об открытии карьера в поселке Заводском, на базе месторождения строительного камня «Каменушинское», в мае 2017 года бодро отрапортовал на официальном сайте администрации Приморского края директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко. По его словам, «на новом карьере будут перерабатывать и производить строительный камень, скальный грунт, щебень, а также займутся производством сопутствующих строительных материалов». Как видим, планов у компании «Карьер Северный» громадье. Но, как говорится, гладко было на бумаге.

Жители Заводского узнали об уничтожении кедрового леса, когда приговор уже был приведен в исполнение.

– Конечно, мы возмущены! Никто с населением не советовался, нужен нам этот карьер или нет. Я считаю, что не нужен. Думаю, что такое же мнение у большинства жителей поселка. Рядом с карьером находятся дачи. Раньше доехать до них по грунтовой дороге можно было без проблем даже на легковой машине. Сейчас тяжелые машины с камнем ежедневно разбивают грунтовку, особенно в дождь, и дачи становятся недоступны. И это еще полбеды – дорогу-то можно подсыпать в случае необходимости. Но хозяева карьера уничтожили лес, спилили корейский кедр, охраняемый законом, а это уже преступление, – негодует жительница Заводского Марина Шелемет, лидер здешних экологов.

Слова Марины Александровны подтверждают штабеля бревен на территории карьера – свидетельство варварского отношения к природе. Сколько всего повалено деревьев и в каком направлении вывозили спиленный лес, сейчас никто не скажет. Между тем, как уверили корреспондента «В» осведомленные жители Заводского, бревна продавал населению местный предприниматель, выступая посредником между хозяевами карьера и покупателями дров. Так это или нет – выяснять правоохранительным органам.

Разрешений нет. Работа кипит

На момент визита корреспондента «В» в поселок Заводской карьер «Северный» работал с утра до позднего вечера. Самосвалы буквально колоннами вывозили грунт и камни.

На первый взгляд, ничего криминального здесь нет. Компания «Карьер Северный» выиграла тендер, получила лицензию на право пользования недрами и теперь осваивает месторождение строительного камня на законном основании. Но, прежде чем приступить к разработке природных ископаемых, предприятие помимо вышеназванной лицензии должно получить массу иных разрешительных документов. Например, лицензии на проведение маркшейдерских работ и на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта, коим является карьер, план развития горных пород на текущий год, согласованный в Управлении Ростехнадзора по Приморскому краю, паспорта отходов I-IV класса опасности, которые в уведомительном порядке представляются в Управление Росприродназора по Приморскому краю, а также иные серьезные бумаги с подписями и печатями, без которых разрабатывать карьер нельзя.

Между тем, как стало известно «В» от осведомленного источника, большинства требуемых документов для легализации своей деятельности у ООО «Карьер Северный» нет. Тем не менее работа на карьере кипит. Грунт и камни может купить любой желающий по 98 рублей за тонну. Расчет – наличными.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц среди учредителей ООО «Карьер Северный» значится господин Александр Пальчиков. И он же входит в состав учредителей ООО «Экотранссервис». Основная деятельность этой организации – мониторинг загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц. То есть сотрудники компании «Экотранссервис» должны знать о нашей природе все или почти все: где что растет, бегает, прыгает, летает. И, соответственно, по мере сил должны беречь природу, мать нашу. Устав ООО обязывает. А вот здесь начинается самое интересное.

Оказывается, в списке учредителей ООО «Экотранссервис» числится Екатерина Коршенко, дочь господина Коршенко, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края. Исходя из вышесказанного можно предположить, что Александр Игоревич был в курсе дел компании, где работают его дочь и господин Пальчиков. Впрочем, не нам делать выводы из этой связки, на то есть иные, более компетентные инстанции. Но в первую очередь стоит, наверное, установить, как случилось, что «природоохранник» господин Коршенко или кто иной «не заметил» корейские кедры на участке, оформляемом под разработку карьера «Северного»?

Кто автор подметных писем?

Здесь уместно вспомнить случай с закрытием Первореченского карьера – старейшего предприятия Владивостока, который департамент под руководством Александра Коршенко пытается ликвидировать вот уже второй год.

Все началось с обращения в департамент, якобы направленного жителями домов на улицах Сельской, Сабанеева, Карьерной, а также некой гражданкой Ваккер Н.А. по поводу «возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде». По мнению бдительных горожан, экологическая проблема возникла из-за «неисполнения лицензионного соглашения на право пользования недрами по лицензии на участке Первореченского месторождения профиритов».

Найти во Владивостоке Нину Александровну Ваккер не составило труда, спасибо социальным сайтам. Оказалось, что «борец за экологию» пенсионного возраста проживает в пятиэтажном доме на улице Вилкова, а это более 5 километров от северного участка Первореченского месторождения профиритов. И здесь корреспондентов «В» ждал сюрприз. Женщина открестилась от «коллективного обращения» в департамент.

– Не писала я никаких писем и жалоб! Могу побожиться! И про карьер на улице Выселковой ничего не знаю. И про завод. Наверное, это чья-то шутка, – виновато улыбалась Нина Александровна, поглаживая любимого кота.

В тот же день корреспондент «В» встретился с жителями улицы Карьерной, расположенной в полукилометре от северного участка Первореченского месторождения строительного камня, чтобы узнать, не беспокоит ли их это «опасное» соседство. И эти граждане открестились от письма в департамент как черт от ладана.

В итоге оказалось, что «коллективное обращение» в департамент, мягко говоря, липа, послужившая основанием для внеплановой выездной проверки. Кто ее состряпал и для какой цели, мы так и не выяснили. Хотя догадки были.

Выводы сделает прокурор

Между тем история с вырубленным кедром в поселке Заводском взволновала не только местных жителей, но и общественную организацию «Бюро региональных общественных компаний» (БРОК). В связи с чем члены совета БРОК написали заявление в прокуратуру Приморского края с просьбой разобраться в данной ситуации. На их обращение пришел ответ от Приморского межрайонного природоохранного прокурора Михаила Грицуна. Цитируем дословно:

«Установлено, что департаментом при проведении государственной экспертизы проекта освоения лесов на указанном земельном участке и утверждении ее положительного заключения не дана оценка соответствию проекта освоения лесов нормам законодательства РФ в части неполноты запроектированных работ по рекультивации. В связи с вышеизложенным Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес директора департамента 2 июня 2017 года внесено представление об устранении нарушений закона с требованием провести повторную государственную экспертизу указанного проекта освоения лесов и приостановить использование лесов до момента приведения в соответствие с действующим законодательством всех документов использования лесов ООО «Карьер Северный».

Иными словами, работа на базе месторождения строительного камня «Каменушенское» будет приостановлена в ближайшее время. Какой следующий ход сделает прокуратура или иные компетентные органы, покажет время. Поэтому «В» к этой теме еще вернется.