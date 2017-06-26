157 лет, а все молодой!

День рождения Владивостока горожане отметили с размахом и отличным настроением

Празднование Дня города в приморской столице продолжалось четыре дня – 29 и 30 июня, 1 и 2 июля. В последние годы это стало уже доброй традицией, поэтому на каждую годовщину основания Владивостока администрация города организует столько радостных и масштабных событий, что уложиться в один день просто нереально.

В благодарность за труд

Праздничные мероприятия начались с торжественного чествования жителей Владивостока, достигших успехов на ниве его развития и продвижения. Накануне Дня города в зале FESCO Hall собралось более тысячи горожан – ветеранов, строителей, педагогов и медицинских работников, представителей флота и городских предприятий, спортсменов и артистов, студентов и школьников.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов поздравил собравшихся с днем рождения любимого города.

– 157 лет в историческом отношении – это совсем немного, но все эти годы были весьма яркими и насыщенными событиями, – отметил он. – Моряки, которые высадились здесь в те далекие годы, конечно, понимали, что теперь это российская земля, форпост Российской империи. Но предполагали ли они, какой город-красавец будет здесь через 157 лет? Мы с вами живем в очень важное время, сейчас Владивосток стремительно развивается и действительно является российским центром международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поздравляю вас с нашим общим праздником – с днем рождения Владивостока!

Затем Константин Межонов вручил тем, кто внес значительный вклад в развитие города, заслуженные награды: грамоты, благодарственные письма и медали «За безупречный труд». Кульминационным моментом праздничного вечера стало вручение регалий почетного гражданина Владивостока ректору Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентину Шуматову. Завершилось торжественное собрание концертной программой.

На следующий день состоялось традиционное возложение цветов и венков к памятникам Николаю Муравьеву-Амурскому, Якову Семенову и стеле «Владивосток – город воинской славы». В торжественной церемонии приняли участие руководство администрации Владивостока, ветераны и военнослужащие, духовенство и общественность.

Ради лучшего города Земли

Торжества, посвященные 157-летию Владивостока, продолжились 1 июля. Ради запланированного на этот день костюмированного шествия горожан и других уличных мероприятий даже капризная приморская погода настроилась на добрый солнечный лад.

День начался с одного из самых красивых морских ритуалов, ставших традиционным в этот праздник, – проезда городской делегации по акватории Амурского залива с возложением на воду венка и цветов первооткрывателям и защитникам Владивостока. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности главы города Константин Межонов, председатель городской думы Елена Новицкая, вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие официальные лица. Они почтили память прапорщика Николая Комарова, солдат и офицеров Восточно-Сибирского линейного батальона, основавших в 1860 году военный пост Владивосток. Слова благодарности прозвучали в адрес моряков и солдат, участников Русско-японской и Второй мировой войн, а также всех воинов – защитников дальневосточных рубежей России.

В это время горожане уже выстраивались в праздничные колонны на центральной улице. Процессия растянулась от здания ГУМа до остановки «Политехнический институт», часть демонстрантов ожидала своей очереди, выстроившись от Светланского переулка до мемориала подводной лодки С-56.

Ровно в 11.00 на Светланской раздалась барабанная дробь и стоявшие во главе колонн почетные граждане Владивостока, представители национальных диаспор, молодожены, сотрудники городской и краевой администраций начали движение навстречу празднику.

В этом году в шествии приняло участие более 15 тысяч горожан: воспитанники муниципальных школ искусств и общеобразовательных школ, студенты и спортсмены, кинологи со своими питомцами, представители клуба близнецов и еще многих общественных объединений. Жители каждого района старались превзойти другие колонны творческим подходом и оригинальными костюмами.

– Мы любим наш город и с удовольствием участвуем в праздничной демонстрации. Традиционно приходим на шествие с далматинцами, – рассказала Наталья Евдокимова, владелец питомника. – У собак этой породы высокий уровень интеллекта, поэтому никаких проблем пройти с ними в колонне не возникает. Могли бы, конечно, продемонстрировать элементы дрессировки, но тогда пришлось бы задерживать других участников парада, а нам не хотелось никому мешать.

Славу Владивостока как самого автомобильного города подчеркнула колонна праворульных машин, владельцы которых радостно сигналили, стреляли из хлопушек, а девушки, высунувшись из окон, размахивали помпонами чирлидерш.

– Мы участвуем в демонстрации уже не первый год, и всегда это получается задорно и весело, – поделилась настроением Татьяна Камолова, лидер клуба любителей «Субару». – В этом году нам разрешили выставить только 16 машин, хотя обычно мы пригоняли 33 экипажа. Но все равно мы довольны. Владивосток – лучший город Земли!

Шествие длилось более полутора часов, многие демонстранты оставались на площади, чтобы посмотреть на других участников и подождать начала развлекательной программы. Тем более что на центральной площади уже вовсю работало 25 локальных тематических площадок, на которых можно было научиться чему-то новому: попробовать сварить мыло, сшить текстильные куклы, разукрасить пряники и шоколадные конфеты.

Видели ночь

Неофициальная часть праздника началась с концерта приморских коллективов, на котором можно было послушать как русские народные песни, так и современные композиции. От жары отдыхающие прятались под тентами множества открытых кафе, специально развернувшихся на площади. Ассортимент был самый разнообразный: мороженое и свежая выпечка, кофе и другие безалкогольные напитки, а также блюда разных национальных кухонь.

Помимо центральной площади развлекательные программы развернулись еще на нескольких открытых площадках города. Так, у амфитеатра на набережной Спортивной гавани проходил фестиваль «Добрый Владик». В нем приняли участие более десяти общественных организаций. В Театральном сквере прошел концерт бардовской песни фестиваля «Приморские струны». А в Адмиральском сквере – концерт «Любимый мой Владивосток». На сцену вышли коллективы муниципального учреждения «Дом культуры «Традиции и современность».

Вечером горожане и гости приморской столицы снова потянулись на центральную площадь, чтобы послушать концерт популярной певицы Евы Польны. Ее вокалу рукоплескало около 17 тысяч зрителей. А затем собравшихся ждал приятный сюрприз – пенная вечеринка. Мокрые и довольные зрители криками «ура!» приветствовали каждый залп салюта, ставшего ярким завершением празднования 157-й годовщины Владивостока. После чего любимый город мог заснуть спокойно и начать отсчет до следующего дня рождения.