Вода здесь не мертвая. Но насколько живая?

«В» выясняет, можно ли доверять неофициальным источникам водоснабжения Владивостока

Владивосток – единственный в Приморье город, получающий воду из поверхностных источников водоснабжения. Это Пионерское, Богатинское и Артемовское водохранилища. Но помимо официальных кладовых живительной влаги жители краевой столицы пользуются неофициальными подземными источниками, родниками и ключами. К счастью, это не запрещено. И, главное, бесплатно.

Сколько всего на территории Владивостока таких источников, точно неизвестно. По крайней мере, карты родников не существует. И если качество воды, подаваемой населению из централизованной системы водоснабжения, находится под контролем центральной лаборатории Примводоканала, то многочисленные криницы и ключи бесконтрольны. Почти бесконтрольны.

На минувшей неделе корреспондент «В» вместе со специалистами КГУП «Приморский водоканал» участвовал в рейде по отбору пробы воды из городских и пригородных родников с целью проверить ее на соответствие гигиеническим нормам, установленным для воды питьевого качества.

Козленочком не стал

Родник на улице Фадеева, через дорогу от ресторана «Охотный двор», пожалуй, самый известный в городе. К нему не зарастает народная тропа в любое время года на протяжении десятилетий. Кто его первооткрыватель, история умалчивает. Зато известно, что нынешний цивилизованный вид, а также название – «Охотный двор» – источник получил благодаря усилиям хозяина одноименного ресторана, ныне покойного. Человек, облагородивший родник, ушел из жизни, а память о нем жива. И будет жить долго, пока не иссякнет источник.

В момент, когда лаборанты Примводоканала брали пробы, к роднику то и дело подходили люди с пластиковыми пятилитровыми бутылями, кто с двумя-тремя, а кто и с десятком. Действительно, вода дармовая и, как гласит людская молва, почти стерильная, почему бы не воспользоваться. Между тем безопасность этой воды – на уровне слухов.

– Водопроводную воду не пью, отвык. В детстве пил, а потом перешел на воду из этого родника. Уже 40 лет пью, и ничего, козленочком не стал, – смеется Александр, коренной житель Владивостока.

По его словам, единственная проблема возникает зимой, когда земля промерзает и вода из трубы течет тонкой струйкой, из-за чего образуется очередь: приходится долго ждать, пока емкости наполнятся.

Офицер запаса Юрий Белослюдов тоже из местных, пользуется здешней водой много лет. О том, что в черте города в грунтовые воды может попасть какая-нибудь гадость, особенно в сезон дождей, он и слышать не хочет. Чистая вода в роднике, и все!

– Мы ее пьем, готовим на ней пищу, я вожу ее на работу, и никаких нареканий до сих пор не было. Моя дочь берет ее с собой в деревню, в Октябрьский район. У них во дворе скважина, но там вода хуже. Мне сказали, что санэпидемстанция регулярно проверяет эту воду на загрязненность. И судя по тому, что источник до сих пор функционирует, качество этой воды хорошее, – говорит Юрий Михайлович.

На вкус и цвет сомнений нет?

От шаморовской трассы до родника «Три сосны» в районе бухты Щитовой не более полутора километров по асфальтированной дороге (она хоть в трещинах и ямках, но, к счастью, до конца не убита). Тем не менее без проводника найти этот источник трудно. Главное, не проскочить поворот в лес. Ориентир – база отдыха «Золотой берег».

Ключевая вода здесь спрятана в трубу из полимерного материала – считай, вечного, не подверженного коррозии. И напор у родника приличный. Видимо, подземные водоносные слои, его питающие, заполнены под завязку.

Здесь всегда есть страждущие с бутылями и канистрами, предпочитающие брать воду только из этого источника. На вопрос, отчего такая избирательность, если родниковой водой можно затариться, не выезжая за пределы города, к примеру на Фадеева, граждане отвечают безапелляционно: «Здесь вода вкуснее и чище». Ответ, конечно, интересный, поскольку никаких документальных доказательств своей убежденности приверженцы «Трех сосен» представить не могут. Мол, мы так считаем, и все!

Кстати, в 90-х годах дорогу к роднику перекрывал шлагбаум воинской части, дислоцированной неподалеку. Военные и сегодня на прежнем месте, но земля, на которой расположен источник, отошла под юрисдикцию города. Поэтому милости просим за водичкой, если, конечно, не заблудитесь в трех соснах.

Слезы капают

Еще одна Мекка поклонников ключевой воды – родник «Серебряная слеза», что бьет в лесу на подъеме на шаморовский перевал со стороны Владивостока. Найти его легко: здесь по обе стороны дороги, на обочинах, всегда припаркованы автомобили, а возле источника многолюдно.

Вода течет сразу из четырех труб небольшого диаметра, но очередь движется медленно – граждане вывозят ее десятками и даже сотнями литров. Бытует мнение (опять-таки бездоказательное), что здешняя вода – живая и может храниться в канистре и не портиться в течение двух месяцев. Возможно, и так – не проверяли. Но не надо забывать, что мертвой принято называть кипяченую воду, в которой после термообработки погибают все микроорганизмы – и полезные, и вредные.

– Из-под крана мы пьем воду только по необходимости. Для ребенка покупаем специальную детскую воду в пятилитровых бутылках. Одно время заказывали домой привозную воду в канистрах, но она невкусная и дает непонятный белый осадок. В каком источнике ее набирали, неизвестно. А этой воде мы доверяем, пьем даже некипяченую, и осадок она не дает, – делятся опытом супруги Виктор и Ирина Кочерга.

А еще Виктор рассказал, что буквально недавно существовал родник в районе бухты Патрокл и был очень популярен у горожан. Сейчас на этом месте вырос новый жилой микрорайон. В районе Второй Речки в лесу, выше завода «Варяг», тоже бьет несколько ключей, вода в них чистая, но жесткая (при кипячении на стенках посуды остается осадок желтого цвета) и невкусная, поэтому люди не берут ее домой.

Не оскудеет ли Соловей-ключ?

Родник по соседству с селом Соловей-Ключ в Надеждинском районе тоже знают едва ли не все жители Владивостока и Артема, прежде всего дачники. По дороге домой после трудов праведных на своих шести сотках граждане непременно сворачивают с трассы к этому источнику.

Соловей-ключ, названный в честь села, облагорожен, вода течет по большой трубе из полипропилена, но тонкой струйкой. Чтобы наполнить свои бутыли и канистры, люди часами стоят в очереди, в выходные сюда лучше и не приезжать. Говорят, еще пять лет назад, когда труба была из металла, напор был сильнее и не было таких диких очередей, как сейчас.

Воду в Соловье-ключе берет не только гражданский люд, но и ближайшие воинские части. По словам всезнающих горожан, фирмы, торгующие развозной водой, вывозят здешнюю цистернами.

Почему снизился напор в роднике, никто толком не знает. Есть слух, что оскудели водоносные слои. Но так это или нет, неизвестно, гидрологические изыскания местности не проводились.

Никто из жителей Владивостока, приехавших за водой на родник, не мог ничего сказать о ее качестве. При этом граждане были уверены: если Соловей-ключ функционирует много лет и ни одна контролирующая организация до сих пор на него не покушалась, то негативного влияния на здоровье людей его вода не оказывает. Хорошо, если так. А если наоборот?

Сообщи, где находится родник

Трафик нашей экспедиции предусматривал посещение еще одного родника в пригороде Владивостока, на улице Полетаева, но не сложилось. Оказалось, что источник находится во дворе дома № 25 и водой здесь можно запастись только в определенные дни и часы, а мы приехали, когда родник «отдыхал». График его «работы» красуется на высоком металлическом заборе, скрывающем аккуратный коттедж. Но лаборанты Водоканала заверили нас, что непременно возьмут пробы воды из здешнего ключа на исследование, чтобы удостовериться в его безвредности для потребителей. Тем более что хозяин источника воду продает…

Конечно, за один день объехать все родники Владивостока и пригорода нереально – слишком их много. Кроме того, дислокация подавляющего большинства неофициальных источников водоснабжения неизвестна. Поэтому мы обращаемся к нашим читателям с предложением: если вы знаете, где в городе и на окраинах расположены родники, сообщите в редакцию «В», а мы, в свою очередь, проинформируем специалистов Примводоканала, дабы они взяли пробы воды из этих источников. Результаты исследования будут опубликованы в газете «Владивосток».

Комментарий специалиста

В двух родниках выявлена кишечная палочка

Тамара Рожкова, главный технолог КГУП «Приморский водоканал»:

– 27 июня центральная лаборатория нашего предприятия произвела отбор проб воды из четырех родников, расположенных в черте Владивостока и Надеждинском районе. Это родники «Охотный двор» (на ул. Фадеева), «Три сосны», «Серебряная слеза» и Соловей-ключ. Исследовались показатели: цветность, мутность, кислотность, наличие нитратов, окисляемость и микробиологические показатели.

Результаты исследования показали, что качество воды во всех родниках по химическим показателям соответствует санитарным нормам. Но по микробиологическим показателям отмечено несоответствие качества воды нормам по бактериям группы кишечной палочки (БГКП) в роднике на улице Фадеева и в роднике «Серебряная слеза».

Кроме того, согласно санитарным нормам родники должны быть оборудованы соответствующим образом, рядом с ними должна быть обеспечена санитарная зона, то есть источники должны быть безопасны в эпидемическом отношении для населения. Однако ни один из родников не оборудован должным образом.