Уважаемые читатели, напоминаем, что в своей новой рубрике «Читальный зал» мы представляем вашему вниманию (с разрешения автора) повесть приморской писательницы Татьяны Таран «Барышня и капитан», вошедшую в ее книгу «Список мечт».

Продолжение. Начало в номерах «В» за 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21 и 28 июня.

Кадры приморской природы с холмами, покрытыми зеленым плюшевым ковром, мягко сползающим к морскому побережью, под звуки музыки наполнялись смыслом, оживали, говорили со зрителем.

Звукорежиссер двигал дорожки микшерного пульта, нажимал какие-то кнопки, крутил тумблеры, в результате чего звук то утихал, то наполнялся силой, одну мелодию сменяла другая, и Аня полностью погрузилась в процесс сотворения маленького чуда руками мастера.

Когда работа закончилась, Аня смотрела на режиссера как на волшебника.

– Как вам это удается? Как вы так удачно составляете мелодии в линию и так точно подбираете звук к картинке на экране?

– Так, для начала давай на «ты». У нас на телевидении только директора зовут на «вы», но я его видел последний раз никогда, – засмеялся собственной шутке хозяин фонотеки. И продолжил:

– Я – Никита, а ты зачем ко мне и как зовут?

– Меня Аней зовут, мы с девочками готовим спортивную программу, и мне нужна помощь в подборе музыки.

– Ну, всё, считай точно по адресу пришла. Света мне говорила, что готовится новый проект и нужна современная музыка. А вас уже записали на плёнку?

– Нет, мы пока только движения репетируем, без музыки.

– Очень хорошо! – Никита начал выбирать из списка на экране названия композиций и складывать их в папку на рабочем столе компьютера. – Сейчас я поставлю несколько мелодий, а ты послушай и скажи, подходят они для вашей гимнастики или нет.

Снова надев наушники, Аня уплыла в мечтах куда-то в небесные дали... Та песня, что сейчас исполнялась, была ей совершенно незнакома, на чужом языке, но тот, кто её пел, умел разговаривать с женщиной.

В училище, как и все балерины, она изучала французский язык, поэтому понять, о чем поётся в этой песне, она не могла и различала только слова в припеве: «Леди ин ред...» и далее, далее, далее... Жалко, на английском языке, непонятно о чём. Но о любви, это точно. Аня закрыла глаза, чтобы прочувствовать голос и интонацию певца.

Музыка кончилась и пошла другая, такая же прекрасная, завораживающая, но уже более ритмичная, с глубоким женским голосом. Потом ещё, бархатным баритоном, «Жозефина» – только это слово рефреном и уловила Анна. И «Вандерфул Лайф», под занавес... Аня была во власти шикарных голосов, восхитительных мелодий, её тело уже знало, как на это отвечать, какими движениями – глиссадом, батманом или фуэте.

– Как мне это, – Аня неопределённо показала рукой в сторону компьютера, – взять с собой?

– Да запросто. Запишу тебе на кассету, возьмёшь магнитофон и репетируйте, сколько надо. А когда плёнка будет отснята, я сделаю к ней профессиональный звук в студии.

Под музыку репетиции проходили гораздо плодотворнее, она как будто стимулировала девушек, движения становились всё чётче и слаженнее, им самим уже нравилось отражение в зеркалах детского клуба.

***

Андрей по вечерам встречал Аню после тренировки у клуба, но премьеры на телевидении не дождался. Отпуск закончился, и его направили на «северный завоз». Восемнадцать портпунктов по побережью Охотского моря с выгрузкой на необорудованный берег – про это любой моряк скажет: «Жесть!»

В этом рейсе было совсем невесело. Андрей уже был готов молиться, лишь бы во время его вахты судно не потеряло остойчивость. Случится оверкиль, перевернётся пароход – и через час в холодной воде спасать уже будет некого. Убедиться в её леденящих свойствах ему пришлось лично.

Во многих прибрежных посёлках вообще не было причалов, и доставить груз можно было только с помощью самоходной баржи. Судовым краном плоскодонную посудину опускали на воду, нагружали ящиками с едой, бочками с соляркой и бензином, стройматериалами, и всю эту гремучую смесь два экипажа в связке «штурман – механик» должны были привести к берегу.

То ли ветер намыл песка в не обозначенном на карте месте, то ли отлив начался раньше времени, но баржа села на мель. До парохода далеко, до берега метров пятьдесят – немного вроде, но ветер с берега сильно дует в лицо, и температура воды не больше пяти градусов. Жребия, кому плыть, не было. Отправили самого молодого.

Обвязавшись верёвкой, Андрей нырнул в синюю пучину и поплыл к берегу. Это в бассейне пятьдесят метров – два раза туда-сюда. А когда против отлива, в замораживающей воде, то каждый метр считай за десять, а то и за сто.

На берегу уже ждал местный тракторист, наблюдая за этой героической выгрузкой. Убедившись, что Андрей выбрался на берег, механик с баржи зацепил к концу верёвки трос, за который трактор и вытащил баржу на берег.

Горячий чай? Водка? Андрей основательно простудился. Температура, кашель, боль внизу спины. Застудил почки? Пропил какие-то антибиотики, заглушил температуру. Отправил Ане радиограмму: «У меня всё хорошо, скоро встретимся». И ответ от Ани: «Здравствуй. Скучаю, жду. Где взять дрова?»

Андрей укорил себя за то, что не позаботился заранее об этом, и отбил ей в телеграмме номер телефона доктора Веркина. «Сашка поможет, позвони ему».

***

Друг семьи, по совместительству хозяин квартиры, пришёл в тот же день, как только Аня дозвонилась ему из автомата.

– Тук-тук-тук! Есть кто дома?

Аня услышала стук в дверь и поднялась с кровати. Замотанная в одеяло, побрела к двери.

– Александр, это вы? – спросила она через закрытую на щеколду дверь.

– Открывай, истопник пришёл, печку кочегарить. И давай на «ты», Анюта, мы же друзья? – после того как девушка открыла дверь, утвердительно-вопросительно сказал Саша.

– Давай, – хриплым голосом согласилась Аня.

– О! Да тут доктор требуется, а не истопник. Лекарства я тебе через час принесу, а сейчас пойдём, покажу, где дрова. Октябрь кончается, давно пора топить уже.

Дровяник оказался в хлипкой хибаре на улице, ключ от неё висел в прихожей на гвоздике. Александр поколдовал над печкой со стороны кухни, чтобы, в случае дыма, можно было сделать сквозняк из окна кухни в дверь квартиры. Аня смотрела, в какой последовательности нужно совершать этот ритуал, и боялась, что не запомнит.

– Подожди, я запишу, что за чем. Ты же не будешь мне каждый день её растапливать, а я забуду уже завтра, это точно.

– Да ты звони, не стесняйся. Я приду сразу, если не на смене буду, – доктор помолчал, шуруя кочергой в чреве печки. – Не скучно тебе одной? Когда Андрей из рейса придёт?

– К Новому году, наверное, будет, не знаю точно. А мне не скучно, я на телевидении программу делаю, спортивную.

– Правда? А когда её можно увидеть? – искренне удивился доктор Веркин.

Анна повела плечами:

– Ну, если рано встанешь, то в семь утра на третьей кнопке включай.

– Хорошо, я посмотрю обязательно, – и, поднявшись от печки, добавил, глядя Анне в глаза: – Аня, тебе здесь совсем неуютно, холодно, одиноко. Может, поищем вместе другое жильё вам? Я когда Андрею этот вариант предложил, не знал, что он тебя привезёт. Для него одного эта квартира нормальная, он же деревенский. А про тебя он сказал только тогда, когда мы на шашлыки летом все собирались ехать. Ну, что он не один будет, что ты приехала к нему из Москвы. А ты такая...

Александр подбирал слова и не находил их.

– Хрупкая, женственная, как тебе тут вообще можно жить? И красивая, очень...

Доктор засмущался совсем и скороговоркой закончил:

– Ну, в общем, если что нужно, звони. Если родители скажут, что я на дежурстве, звони и на Скорую. Я там один Веркин, примчусь с мигалкой.

– Саша! – Аня решила сразу отсечь любые вариации на эту тему. – У меня есть муж. Он снял это жильё для нас, как я могу без него что-то поменять? У меня и денег нет на съём. Правда, нам уже заплатили первый гонорар, я даже не ожидала, что так много. Режиссёр говорит, что программа вошла в какой-то рейтинг. Но всё равно нужно дождаться Андрея, если он решит, что надо сменить жильё, то так и будет.

Программа и впрямь пришлась ко двору, как говорится. Рекламодатели вставали в очередь, чтобы разместить рекламу за пять минут до начала утренней гимнастики. Какие девочки! Какие ножки! А как двигаются! Ничего подобного раньше на местном телевидении не было: выпуски новостей да художественные фильмы – вот и весь незатейливый репертуар.

***

Муж вернулся из рейса в середине ноября. Ненадолго. Аня встречала пароход в порту, по судовой роли на проходной ей выписали пропуск. Тесная каморка каюты, узкая шконка, плакаты на стене с девицами («Да ладно тебе, это от прежнего хозяина они тут висят», – мимоходом сказал Андрей), под столом чьи-то тапочки девичьего размера...

– Аня, меня домой не отпустят. Второй помощник списался, теперь вахту некому стоять. Так что всё наше свидание здесь, на пароходе. Через два дня нас отправляют в ремонт, на юг Китая, месяцев на четыре-пять.

– А как же Новый год? – Аня не представляла, что она будет делать одна в новогоднюю ночь. И потом ещё, до весны получается...

– Привыкай, морячка! – Андрей обнял девушку и прижал к себе. – Такая доля у вас: по полгода ждать мужа из рейса. Потом у меня будет отпуск, как раз на лето придётся. А что, никто у нас там не стучится в домике ещё? – И Андрей наклонился к животу юной жены.

– Нет, я не беременна, – Аню уже раздражали вопросы о будущем ребёнке. Что же, только поженились и сразу дети должны быть? Она не предохранялась – как Бог даст, так и будет. Что от неё зависит?

– Ну, может, сейчас у нас что получится, а к весне обрадуешь меня, – Андрей начал снимать покрывало с судовой кровати, наглухо, как в купе поезда, привинченной к стене...

ГЛАВА 3

Спустя месяц, в середине декабря, Андрей отмечал свой день рождения. Аня, по совету девчонок с аэробики, отправила письмо-заявку на радиостанцию «Тихий океан». Диктор перед началом сеанса связи с пароходами объявлял: «Наша радиостанция ведёт своё вещание на Тихий и Индийский океаны и восточный сектор Арктики».

Аня заранее посмотрела на карте в библиотеке детского клуба, находится ли китайский порт, который ей сообщил Андрей как место ремонта теплохода, в одном из двух океанов. В самый раз! Восточно-Китайское море – в Тихом. Аня из разговоров с мужем уже знала, что все моря имеют принадлежность к океанам. Кроме внутренних, материковых, типа Чёрного и Каспийского.

В студии зачитали подводку к песне: «Анна Верещагина поздравляет Андрея Космачёва с днём рождения и желает скорейшего возвращения в родной порт». Мелодию Анна попросила поставить модную: «Ночное рандеву».

Андрею нравилась эта песня, Аня знала. Нередко, готовя ужин на кухне, он напевал себе негромко: «Ночное рандеву – час разлуки, ночное рандеву – шанс от скуки...». Какие слова там ещё есть – Аня не прислушивалась. Какие могут быть подводные камни для девушки в двадцать лет?

«Врываюсь в мир огней и случайных встреч, оставив за собой всё, что не сберечь...»

В кают-компании после ужина свободные от вахты моряки оставались послушать по радиоприёмнику приветы с берега. Андрей тоже был здесь и, смущённый неожиданным подарком жены, позвал всех, кто хочет, к себе – отметить личный праздник.

Подмениться на свою ночную вахту он попросил второго помощника. Немудрёное дело – в долгом отрыве от родных заморское спиртное приносилось с берега и употреблялось по желанию и возможностям каждого. Другое дело, что на вахту управления судном (даже и во время стоянки в порту) после распития алкоголя вставать было строго запрещено.

В разгар мужских посиделок и разговоров «за жизнь» за бутылкой китайской водки с подручной закуской в каюту к Андрею постучалась судовой повар Люба со сдобой собственного изготовления. Огромный, размером с противень, пирог с яблочным повидлом вызвал бурю восторгов у моряков.

Какие перспективы откроет перед Аней ее программа на телевидении? Куда приведут Андрея его мысли и мечты о ребенке? Узнаете в следующем выпуске толстушки «В». Продолжение следует...