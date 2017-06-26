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Пересох футбольный «Океан»

В конце июня с чемпионата Приморья по футболу снялся клуб «Океан» из Находки. К сожалению, завершилась целая эпоха в футбольной истории края.

В 1992 году многие жители Владивостока ездили в Находку, чтобы посмотреть на игру футбольных грандов России. Автор этих строк не был исключением. Футбольный праздник болельщикам со всего Приморья подарил неизвестный всей стране «второсортный» клуб «Океан» из второго по величине приморского города.

Во многом это было удачным стечением обстоятельств. За несколько лет до этого любительский клуб Базы активного морского рыболовства неожиданно для всех стал серебряным призером Спартакиады народов РСФСР. Любителей позвали в профессионалы. Началось восхождение по турнирной таблице в дальневосточной зоне второго дивизиона чемпионата СССР по футболу. А параллельно в 1989 году рыбаки выиграли Кубок РСФСР. И в год развала страны стали чемпионами в своей группе, оформив прямой выход в первую лигу.

В 1991 году 15 республик СССР разбежались, а заодно организовали собственные футбольные чемпионаты. Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссия имели по одному блестящему клубу, у Украины таких было 3-4. В остальных республиках лучшие клубы играли на уровне первого дивизиона. Про то, как за четверть века там сдулся футбол, мы сегодня писать не будем. Нам важно другое: для полноценного сбора премьер-лиги независимой России пришлось привлекать все оставшиеся команды из высшей и первой лиг.

Так началась сказка «Океана». Московские, да и другие российские клубы летели на берег Японского моря за «гарантированными» тремя очками. Мэтры думали без напряжений обыграть «дворовых выскочек», а заодно отдохнуть и покупаться. Но молодой коллектив думал иначе и настраивался на каждую игру, как на последнюю. А болельщики со всего края, собиравшиеся увидеть своих кумиров из числа членов сборной страны, начинали неистово болеть за земляков. И понеслось.

На своем поле они побили со счетом 2:0 «Кубань» из Краснодара, 2:1 «Шинник» из Ярославля, 1:0 «Крылья Советов» из Самары (с которым «Лучу» в нынешнем сезоне открывать чемпионат), а также сыграли вничью 1:1 с «Динамо» из Москвы. На полях же соперников спортсмены Находки неизменно проигрывали, поэтому и находились в нижней части турнирной таблицы.

Однако сумели дважды сотворить сенсацию. В Санкт-Петербурге взяли верх над прославленным «Зенитом» – 2:3. Но главная случилась в середине чемпионата на родном стадионе в игре против чемпиона страны московского ЦСКА. «Океан» сумел вчистую обыграть лидера с разгромным счетом 5:2. Такого в истории столичных армейцев не было никогда. Два мяча в той игре забил воспитанник владивостокского «Луча» Олег Гарин (после того сезона он выступал в высшей лиге за московский «Локомотив» и дважды становился лучшим игроком команды железнодорожников).

В следующем сезоне к «Океану» в премьер-лиге присоединился «Луч». Но вместе им не пришлось долго играть. «Океан» быстро вернулся сначала в первый, а потом и вовсе скатился во второй дивизион. Кстати, в этот период тренером команды являлся именно Олег Гарин. Чуть позже клуб Находки вновь перешел в разряд любителей. В последнее время играл на первенство края. Практически без денег, футболисты выступали на одном энтузиазме. Поэтому и звезд с неба не хватали. В конце минувшего июня команда вместе с руководством клуба и тренерским штабом приняла решение сняться с краевого соревнования.

В Находке осталась детско-юношеская футбольная школа. Ее финансируют из муниципального бюджета. Это значит, что остался и шанс на возрождение «Океана», сумевшего ровно 25 лет назад побить многих футбольных грандов России, за что ему благодарны местные фанаты футбола.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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