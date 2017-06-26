«Луч» дважды разошелся с «Шинником» миром

Команда продолжает подготовку к первенству НФЛ

Футбольный клуб «Луч-Энергия» из Владивостока в рамках подготовки к предстоящему чемпионату России по футболу в первой лиге провел две контрольные игры с командой «Шинник» из Ярославля. Поединки проходили на загородной базе ФК «Минск» в Белоруссии.

Первую встречу наши земляки начали достаточно агрессивно, постоянно владея мячом и атакуя разными силами в разных частях поля. Только за первые 10 минут было создано три момента для взятия ворот. Впрочем, не хватало точного завершающего удара в створ. Далее быстрый темп спал и обе команды стали играть в комбинационный футбол с дальними передачами, стараясь удерживать мяч под своим контролем и начинать атаки от собственных ворот. На этом отрезке «Шинник» заработал пару угловых, но владивостокские защитники четко оборонялись и сразу же выбивали мяч из своей штрафной площадки. В середине тайма один из новичков «желто-синих» Астемир Соблиров результативно завершил атаку «тигров» через все поле – 1:0.

Дальнейший ход игры проходил без опасных моментов для обеих команд. Силы соперников были примерно равны. Лишь в самой концовке встречи ярославским спортсменам улыбнулась удача. За минуту до финальной сирены «Шинник» получил право на угловой. И в совершенно безобидной ситуации нападающий волжан точно пробил в ворота «Луча». В итоге ничья – 1:1.

Повторный поединок по игре напоминал первый матч. Обе команды не отсиживались в обороне, а при каждой возможности шли в атаку. Пожалуй, «Луч» чуть больше владел мячом. Основное противоборство проходило в центре поля, до выходов в штрафные площадки дело почти не доходило. Удары с дальних дистанций также оказывались безрезультатными. Несмотря на множество замен с обеих сторон, счет так и остался «сухим» – 0:0.

По итогам прошедших игр главный тренер «Луча» Вальдас Иванаускас заявил, что «после этих контрольных матчей определен костяк команды». Часть футболистов уже покинула расположение клуба, остальные продолжат подготовку и будут внесены в заявку на сезон. Хотя некоторые корректировки в составе еще возможны. В целом физический уровень оставшихся футболистов достаточно высок. Так же как и командный настрой, командная слаженность и командный стиль. Осталось подтянуть индивидуальный уровень мастерства. Впрочем, остается еще почти неделя подготовки. На пик спортивной формы «желто-синие» должны выйти к стартовому матчу в Самаре с местными «Крыльями Советов».

Остается добавить, что в первых числах июля команда Владивостока проведет еще пару-тройку контрольных игр. С их помощью будут определены основные и запасные игроки на первые матчи. Физическое состояние и хорошее здоровье футболистов позволяют тренерскому штабу рассчитывать на всех отобранных в команду игроков. Полный состав «Луча» «В» назовет ближе к первой официальной игре сезона. Однако уже сейчас можно заявить, что в основу включены и воспитанники владивостокского футбола, что, естественно, радует наших болельщиков.