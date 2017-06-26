У жителей Дальнего Востока будет свой круизный лайнер

Росморпорт планирует в 2018 году открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой, сообщает ТАСС.

«Линия будет открыта между Владивостоком, Корсаковым и Петропавловском-Камчатским», – сказал на встрече с журналистами генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко, принимавший участие в награждении лучших членов экипажа круизного лайнера «Князь Владимир» по случаю Дня морского и речного флота в Сочи.

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в «Князь Владимир». Судно длиной 141,8 м и шириной в 21,9 м.

Теперь очередь дошла и до Дальнего Востока. По словам главы ведомства, о планах открытия круизной линии будет доложено руководству страны на ближайшем заседании Госсовета. «Запустить линию планируется уже в следующем году», – добавил он.