У жителей Дальнего Востока будет свой круизный лайнер

Росморпорт планирует в 2018 году открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой, сообщает ТАСС.
«Линия будет открыта между Владивостоком, Корсаковым и Петропавловском-Камчатским», – сказал на встрече с журналистами генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко, принимавший участие в награждении лучших членов экипажа круизного лайнера «Князь Владимир» по случаю Дня морского и речного флота в Сочи.
Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в «Князь Владимир». Судно длиной 141,8 м и шириной в 21,9 м.
Теперь очередь дошла и до Дальнего Востока. По словам главы ведомства, о планах открытия круизной линии будет доложено руководству страны на ближайшем заседании Госсовета. «Запустить линию планируется уже в следующем году», – добавил он.
Несмотря на то что лето для Владивостока – один сплошной праздник (столица Приморья красочно и весело отметила День молодежи и свое 157-летие, а впереди еще День рыбака и День ВМФ, которые владивостокцам не менее близки и дороги), работы по благоустройству города никто не отменял.
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