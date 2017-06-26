Приморцев не устраивают обувь и телефоны

Приморская торгово-промышленная палата озвучила статистику – с жалобами на качество каких товаров чаще всего обращаются к ним жители края, сообщает пресс-служба администрации ПК.

Цифры оказались следующими: за пять месяцев 2017 года проведено 160 экспертиз промтоваров, из них 80 потребительских. В основном жители края жаловались на некачественную обувь, мобильные телефоны и мебель.

– Была проведена 31 экспертиза обуви, 22 – сложно-бытовой техники и телефонов, 12 экспертиз мебели, 9 – швейных и трикотажных изделий и 6 – ювелирных украшений и часов. Большая часть товаров оказалась с дефектами, что подтверждает правоту потребителя, – сообщила на межведомственном совете по защите прав потребителей представитель палаты Алла Кравченко.

Участники совета отметили, что по-прежнему крайне важной остается просветительская работа, жителям края следует разъяснять, как они могут защитить свои права потребителя. Например, консультации на эту тему проходят в крупных торговых центрах, магазинах и МФЦ края. Напоминаем телефон горячей линии по правам потребителя – 8(423)2-215-418.