Между Москвой и Ханоем находится Владивосток

Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг примет участие в работе третьего Восточного экономического форума на острове Русском. Глава вьетнамского государства с благодарностью принял предложение президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Владивосток в начале сентября.

На минувшей неделе президент СРВ впервые прибыл в нашу страну с официальным визитом и провел переговоры на высшем уровне, сообщает kremlin.ru. Обе стороны договорились активнее взаимодействовать на российском Дальнем Востоке.

«Восточный экономический форум стал одним из самых ярких политических событий мирового значения, – подчеркнул по итогам прошедшей встречи глава Минвостокразвития Александр Галушка. – В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст гости форума услышали о том, что сегодня делается на Дальнем Востоке и как кардинально расширяются возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке. И оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. Этот год станет не менее представительным. Японская сторона официально подтвердила, что их делегацию возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. Ждем подтверждений о визите на высшем уровне во Владивосток от южнокорейских партнеров».

Итак, российско-вьетнамские переговоры в Москве состоялись. Президент России Владимир Путин заявил, пишет ТАСС, что между нашими странами расширится сотрудничество в энергетической сфере. Это касается добычи нефти на вьетнамском шельфе и создания производств по ее переработке на берегу, строительства электростанций и атомной сферы. Россия увеличит поставки продукции машиностроения, химической промышленности и минерального сырья, а также начнет экспортировать автомобильный транспорт, трубы, продукты питания, морские суда и самолеты. Взамен будет получать в больших объемах кофе, фрукты, морепродукты, изделия электроники и легкой промышленности.

Также российско-вьетнамский инвестфонд планирует вложить до $500 млн в перспективные несырьевые проекты на территории двух стран. В первую очередь в отраслях фармакологии и сельского хозяйства, рыболовства и марикультуры. Чан Дай Куанг дополнил своего российского коллегу и заявил, что до периода 2020-2025 годов необходимо поднять годовой товарооборот c нынешних $4 млрд до $10 млрд. Сделать это возможно только за счет присоединения Вьетнама к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза.

Как уже писал «В», новый импульс получит морской транспортный коридор Владивосток – Хайфон, по которому будут поступать грузы (пока что сильнее всего задействована лишь железная дорога через Китай и Казахстан). Или даже из Вьетнама через Владивосток по Северному морскому пути.

Президент Вьетнама дал высокую оценку военно-техническому сотрудничеству. Не случайно в переговорах двух президентов присутствовали министры обороны наших государств генералы армий Фунг Куанг Тхань и Сергей Шойгу. Можно предположить, что речь шла о поставках российского вооружения, особенно боевых самолетов и вертолетов, кораблей и подводных лодок, систем противовоздушной обороны и связи.

Также во Вьетнаме можно открыть совместные заводы или мастерские по сборке и ремонту боевой техники и оружия из России.

Вопрос использования военно-морской базы Камрань силами Тихоокеанского флота (с 1979 по 2002 год там дислоцировались 17-я оперативная эскадра ТОФ и усиленный полк ВВС) – тема деликатная, поскольку по конституции Вьетнам отказался от присутствия на своей территории иностранных военных объектов. Однако Камрань можно использовать не как полноценную базу ВМФ, а как пункт материально-технического обеспечения или ремонтный пункт. Так что варианты для сотрудничества имеются. И то, что не удалось решить в конце июня в Москве, будет рассмотрено и завершено в начале сентября во Владивостоке.