Кто они, созидатели?

Во Владивостоке с 3 по 8 августа пройдут мероприятия в рамках межрегионального проекта «Дальний Восток. Созидатели». Участники проекта расскажут об общественных инициативах и активистах, живущих в нашем городе, также публике будут предложены лекции и мастер-классы известных журналистов и представителей НКО.

Проект «Дальний Восток. Созидатели» реализуется одновременно в девяти регионах Дальнего Востока при поддержке министерства Дальнего Востока и журнала «Русский репортер». Во Владивостоке героями проекта станут директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай, организатор фестиваля исторической реконструкции «Владивостокская крепость» Роман Метревели, руководитель Владивостокской школы современного искусства Яна Гапоненко и многие другие общественные деятели, благотворители, активисты.

Площадкой проведения всех мероприятий станет молодежная библиотека «БУК» – здесь состоятся онлайн-мастер-классы, которые проведут такие известные журналисты, как главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, заместитель главного редактора журнала Марина Ахмедова, ведущий репортер и обозреватель Игорь Найденов, директор фотослужбы «РР» Валерий Дзялошинский, автор документальных фильмов и корреспондент-видеограф «Немецкой волны» Юлия Вишневецкая, а также другие журналисты и участники проекта из разных регионов страны.

Завершится проект 24-часовой мультимедийной трансляцией «Дальний Восток. Созидатели-24», которая пройдет с 6 часов утра 7 июля до 6 часов утра 8 июля. Сотни участников расскажут о самых интересных людях Дальнего Востока.