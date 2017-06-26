Группа из Вирджинии начала свой клип с нашего города

Рок-группа из Северной Вирджинии Burn the Ballroom, ставшая в прошлом году одним из главных участников фестиваля V-ROX, выпустила клип, видеоряд для которого был записан во Владивостоке и дополнен съемками из других российских городов.

Клип Dark Dance («Танец в темноте») группа выложила на своей странице в YouTube (http://bit.ly/2t12Bh8), сообщили в генеральном консульстве США во Владивостоке.

Помимо кадров, которые сделали музыканты во время своего тура, в клипе используется видеоряд российских партнеров: фрагменты из фильма V-ROX-2016, съемки студентов ВГУЭС, кадры поклонников группы.

– Мы с огромной радостью представляем этот клип нашим русским друзьям, – говорит лидер Burn the Ballroom Эдриел. – Мы много гастролируем по всему миру, но наш прошлогодний тур стал первым опытом выступлений в России. С нетерпением ждали поездки, потому что были наслышаны о красоте вашей страны, и с особой радостью поддержали идею генконсульства США во Владивостоке записать видеоклип о наших впечатлениях.

«Танец в темноте» – это история о призраках на танцполе, о том, как образы прошлого стараются задержаться в местах, где им было лучше всего. Это одна из самых любимых композиций нашей группы. Она отлично сочетается с видеорядом о нашей поездке по России. На настоящий момент мы считаем этот тур самым лучшим в нашей музыкальной карьере и жизни. Мы полюбили российскую аудиторию, друзей, с которыми нас свела судьба. Надеемся, им понравится этот клип, и надеемся на новую встречу с ними в России!