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В «Солнечном луче» тренируют победителей

Восемь спортивных дисциплин представлено в муниципальном детском оздоровительном лагере

Подъем, завтрак, совместные игры. Этот детский лагерь почти не отличается от обычного оздоровительного. Но все же своя особенность в нем есть: муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных футболистов, пловцов, дзюдоистов и других спортсменов.

«Солнечный луч», где в свое время проводило лето не одно поколение владивостокцев, отвечает абсолютно всем требованиям организованного детского отдыха: безопасность, комфортные условия проживания, пятиразовое питание. Сам лагерь расположен в зеленой, курортной зоне Владивостока, а детьми занимаются грамотные инициативные вожатые…

Но это не все: к уже перечисленному можно добавить активную популяризацию спорта, поскольку лагерь имеет спортивное направление.

Поясним: помимо детей, отдыхающих в «Солнечном луче» по путевке, здесь же готовятся к будущим соревнованиям либо отдыхают от уже прошедших наши юные спортсмены. В лагерь их направляют тренеры, чтобы воспитанники не теряли спортивную форму. Попасть сюда – это привилегия, и чтобы получить ее, нужно не просто регулярно ходить на тренировки, нужно еще добиваться результатов: повышать разряды, выигрывать соревнования.

Несмотря на то что у спортсменов и обычных ребят режимы несколько различаются (первые и встают раньше, и дообеденное время у них посвящено интенсивным тренировкам), все же вожатые и воспитатели находят возможность совместить их занятия. В частности, в день приезда корреспондента «В» в лагере проходили «Веселые старты», в которых участвовали и юные спортсмены, и ребята, чье отношение к спорту не заходит дальше уроков школьной физкультуры. Причем команды формировали смешанные специально, чтобы ребята со спортивной подготовкой вытягивали своих сверстников.

Да и родители, отдавая своих чад на смену в «Солнечный луч», просят включить их в отряд со спортсменами, чтобы они могли ближе познакомиться со сверстниками, умеющими добиваться результатов, и, возможно, также освоить какой-то из представленных видов спорта. Порой это удается. По признанию самих ребят, отдыхающих по путевке (некоторые уже во второй и в третий раз), многие всерьез начинают увлекаться спортом.

– Волейбол, бокс, большой теннис, гандбол, плавание, футбол, единоборства – в лагере представлено восемь видов спорта. И для ребенка, который пока не определился с тем, каким видом хотел бы заниматься, это прекрасная возможность оценить разные направления, – говорит начальник «Солнечного луча» Виктор Раецкий. – Кроме того, они тянутся за спортсменами, участвуют в играх вместе с ними и понимают, что спорт – важная и нужная часть жизни.

С учетом специфики лагеря подобран и педагогический состав – в качестве вожатых здесь работают профессиональные спортсмены. На территории лагеря есть две площадки для пляжного волейбола (в первую смену к общероссийским соревнованиям здесь готовились девчонки). Песок здесь настолько чистый, что ребята на нем занимаются босиком. Есть две площадки с регуполом (спортивное резиновое покрытие. – Прим. авт.). Для боксеров в этом году был построен отдельный закрытый зал, строится футбольное поле.

За лето здесь пройдет четыре смены. Каждая длится 21 день и принимает 300 детей. Все они живут в благоустроенных кирпичных корпусах, в комнатах по 6–8 человек. В лагере пятиразовое калорийное питание. В качестве тренеров приглашают успешных спортсменов Владивостока.

«Солнечный луч» – лагерь муниципальный, сообщает пресс-служба города. Последние годы администрация города совместно со спортивными федерациями Владивостока организует здесь спортивные и профильные смены для детей.

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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