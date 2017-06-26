Молодым предложили дерзать. И обещали помощь

​Неформально, почти по-семейному, но очень празднично – с поздравлениями и награждениями – прошла встреча волонтеров города с руководителями молодежных организаций Владивостока.

Открывший встречу Андрей Волков разговаривал с ребятами не с высоты должности директора МКУ «Молодежный ресурсный центр», а как старший товарищ, который может и пошутить, и пожурить, если надо. Его поддерживали Ольга Забелина, депутат Думы Владивостока, и Оксана Соловьева, директор муниципального Дворца детского творчества, в стенах которого мероприятие и проходило.

Несмотря на то что волонтеры работают безвозмездно (само понятие волонтерство подразумевает добровольную помощь), ребят очень интересовал вопрос поощрения за хорошую работу. Кому же не хочется, чтобы твою инициативу и добросовестный труд отметили. Андрей Волков подчеркнул важность работы юных горожан и сообщил, что если раньше награждения проходили раз в год, то теперь дважды, и останавливаться на достигнутом в МКУ МРЦ не намерены.

– Молодежная политика во Владивостоке осуществляется в соответствии с муниципальной программой, которая называется «Молодежь – Владивостоку». Она помогает реализовывать именно ваши инициативы, что, на мой взгляд, несет что-то новое, позитивное, приносит пользу городу и его жителям. И меня радует, что с каждым годом число волонтеров растет, – отметил он.

Затем собравшиеся перешли к приятной процедуре – награждению. Волонтерам вручили благодарственные письма от администрации Владивостока и управления по делам молодежи города. Причем вручали не казенно, а с теплыми словами, шутками и обнимашками.

В завершение встречи директор Молодежки отметил, что благодаря активной гражданской позиции юношей и девушек наш город меняется к лучшему.

– Спасибо за труд и ваше доверие, которое оказываете нам, наши юные друзья. Молодежный центр города всегда поддерживает идеи молодежи, которые рождаются в инициативных группах и несут позитив и пользу. Дерзайте, а мы вам поможем реализовать их в жизнь, – подытожил Андрей Волков.