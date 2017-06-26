Это дивное слово – «местное»…

У прилавка с овощами и фруктами на рынке, что неподалеку от работы, тем вечером я, читатель, задержалась – выбирала, что купить, приценивалась…

Нектарины, персики, черешня, яблоки, апельсины, груши – разумеется, либо китайские, либо в зависимости от фантазии продавца узбекские или таджикские, иногда – крымские. Вкусные, сладкие, свежие, но стопроцентно – не приморские… Клубника, правда, стоит с гордым ценником «спасская», но при такой стоимости ее следует называть не спасской, а золотой…

В общем, выбирала я фрукты домой, когда в тот же киоск зашла еще одна женщина моих примерно лет.

– О, местная клубника, да? – восторженно вскрикнула она. – Мне пару килограммчиков тогда, это же наша клубничка, а не китайское безобразие, наша – экологически чистая…

И тут взгляд дамы упал на ящик с мелкими абрикосами – на них тоже лежал ценник, на котором недрогнувшая рука торговца вывела слово «спасские».

– Абрикосы местные? – уточнила она.

– Месытыные, месытыные, – закивал восточных кровей продавец. – Сыпасыкие… Сыладкие…

– Так, тогда тоже возьму пару килограммов, я вообще стараюсь брать только местные фрукты и овощи, а то мало ли чего китайцы в свои насыплют, пестицидов всяких там, такое и есть нельзя, – женщина с видом профессора ботаники оглядела присутствующих… Мол, понимаете, как жить-то надо?

И тут я не выдержала. Ну уж извините, читатель, вообще, я стараюсь на рынках и в магазинах помалкивать, но тут…

– Простите, но вы просто подумайте, – сказала я. – Сегодня 29 июня. Июня! Когда, по-вашему, должны были зацвести в Спасском районе абрикосы, чтобы в июне уже поспеть, и не только поспеть, но и перезреть? В марте? И почему спасская клубника только началась, а такие абрикосы уже вторую неделю продаются? Ведь ясно же, что это китайские фрукты, ну не бывает в Приморье в июне абрикосов, не тот у нас климат… А то, что на ценнике написано, так это на совести продавца. Видимо, понимает, что люди местные фрукты охотнее берут.

Уж не знаю, достучалась ли я до восторженной любительницы местного, но свет мысли в ее глазах появился. А продавец посмотрел на меня очень недобро… Но ничего не сказал. А что он мог сказать? Доказывать, что в Приморье в середине июня абрикосы-яблоки созревают?

Магия слов «местное производство» очень сильна. Но логика и здравый смысл должны же быть сильнее, правда? Если даже на рынке не отключать голову, меньше будет вероятность того, что мы станем жертвами недобросовестных продавцов.