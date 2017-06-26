Суши остались без икры

Двести килограммов столь популярной у любителей японской кухни икры летучей рыбы (чаще всего она идет на украшение роллов и суши) не долетели до владивостокского потребителя – в буквальном смысле слова.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, на днях в аэропорту Владивостока специалисты ведомства обнаружили прилетевшие из Москвы 209 килограммов зеленой икры мойвы «Маки Масаго», выработанной 12 апреля прошлого года одним из пищевых предприятий Щелковского района Московской области. Срок годности этого продукта ровно год, так что и истек он в апреле года нынешнего. Причем, как рассказали инспекторы Россельхознадзора, поставку просроченного продукта пытались скрыть от нежелательных взоров. К примеру, на коробках, в которых транспортировались пластиковые упаковки с восточным деликатесом, наклеена дата выработки от 2017 года. Однако при вскрытии одной из коробок обнаружилось, что на всех упаковках прошлогодняя апрельская дата. При вскрытии остальных коробок наблюдалась та же самая картина. Помимо этого, на продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность для здоровья потребителей и качество.

В настоящее время вся партия несвежей икры арестована и в адрес владивостокской компании, купившей просроченный продукт, вынесено предписание о его уничтожении либо утилизации.

А ведь могли бы любители японской экзотики и полакомиться просроченным деликатесом…