Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом

Несмотря на то что лето для Владивостока – один сплошной праздник (столица Приморья красочно и весело отметила День молодежи и свое 157-летие, а впереди еще День рыбака и День ВМФ, которые владивостокцам не менее близки и дороги), работы по благоустройству города никто не отменял.