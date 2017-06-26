Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом

Международный патриотический автопробег, посвященный 90-летию ДОСААФ России, стартует завтра во Владивостоке в районе мемориала «Боевая слава ТОФ» и завершится в пятницу, 7 июля, в Хабаровске.
В автопробеге примут участие ветераны, казаки, курсанты, воспитанники патриотических клубов, а также военнослужащие, сообщила пресс-служба края.
Колонна пробега будет состоять из авто– и мототехники, в том числе и ретроавтомобилей из частных коллекций. С воздуха колонну будет сопровождать вертолет с флагами России Приморского края и ДОСААФ. По пути следования колонны состоятся встречи с общественными и молодежными организациями, пройдут патриотические акции с участием военнослужащих и юнармейцев, сдача нормативов ГТО.
Несмотря на то что лето для Владивостока – один сплошной праздник (столица Приморья красочно и весело отметила День молодежи и свое 157-летие, а впереди еще День рыбака и День ВМФ, которые владивостокцам не менее близки и дороги), работы по благоустройству города никто не отменял.
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