И даже чжурчжэней снабжали китайцы

Уникальное захоронение чжурчжэней обнаружили археологи ДВФУ в Шкотовском районе на юге Приморского края. Специалисты утверждают, что большой могильник эпохи Империи Цзинь найден в регионе впервые, сообщила пресс-служба вуза.

Памятник датируется XII–XIII веками и уже принес немало интересных артефактов – останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта.

На месте раскопок обнаружено 27 древних погребений.

– Большинство из них представляют собой круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины, внутри которых расположены два или три отдельных захоронения. Также в них находятся глиняная посуда, украшения, элементы оружия. В одном из погребений найдены останки лошади, которая, судя по всему, принадлежала умершему, – рассказал заведующий музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ Евгений Никитин. – Мы нашли керамику высокого, имперского качества – времен рассвета Золотой Империи Цзинь. Также обнаружен интересный фрагмент глазурованной керамики – это, несомненно, очень престижный для того времени товар. Подобные вещи на территории Приморья не производились, а доставлялись из южного Китая.

Среди интересных артефактов – останки нескольких глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 год. После обработки все они пополнят фундаментальную коллекцию вузовского музея.

В экспедиции участвуют 60 человек – преподаватели и научные сотрудники ДВФУ, студенты разных направлений и курсов, а также школьники и волонтеры. Работы на средневековом памятнике продолжатся еще месяц. Затем группа переместится на объект «Солонцовая-2», который относится к янковской культуре эпохи палеометалла (VIII–I век до н. э.) и кроуновской культуре раннего железного века (V век до н.э.– I век н.э.).