Друзья из Тоямы отчеканят судзугами

25-летний юбилей установления дружественных отношений отпразднуют Приморский край и японская префектура Тояма: с 7 по 12 июля во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия, посвященные презентации культурного, туристского, экономического потенциала префектуры.

Как сообщила пресс-служба края, на праздник во Владивосток прибудут более 30 представителей Тоямы из разных сфер бизнеса, молодежной политики, фармацевтики, искусства, культуры, туризма и других. Возглавит делегацию губернатор территории Исии Такакадзу.

Основная часть торжественных событий запланирована на 7 и 8 июля. В первый день будет посажено дерево дружбы в честь юбилея побратимских отношений, а днем позже, 8 июля, состоится открытие Дней культуры Тоямы. Выставка расположится в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Экспозиция познакомит приморцев с предметами декоративно-прикладного искусства и дизайна префектуры, уникальными тоямскими лекарствами и местными японскими деликатесами.

Изюминкой первого дня работы выставки станут мастер-классы по чеканке судзугами, демонстрация звучания музыкальных чаш орин и дегустация саке и закусок из префектуры. Посетить экспозицию смогут все желающие совершенно бесплатно. Выставка будет открыта ежедневно с 9.00 до 16.30 до 12 июля, за исключением воскресенья, 9 июля, – этот день будет выходным.