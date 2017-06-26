Друзья из Тоямы отчеканят судзугами

25-летний юбилей установления дружественных отношений отпразднуют Приморский край и японская префектура Тояма: с 7 по 12 июля во Владивостоке пройдут праздничные мероприятия, посвященные презентации культурного, туристского, экономического потенциала префектуры.
Как сообщила пресс-служба края, на праздник во Владивосток прибудут более 30 представителей Тоямы из разных сфер бизнеса, молодежной политики, фармацевтики, искусства, культуры, туризма и других. Возглавит делегацию губернатор территории Исии Такакадзу.
Основная часть торжественных событий запланирована на 7 и 8 июля. В первый день будет посажено дерево дружбы в честь юбилея побратимских отношений, а днем позже, 8 июля, состоится открытие Дней культуры Тоямы. Выставка расположится в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Экспозиция познакомит приморцев с предметами декоративно-прикладного искусства и дизайна префектуры, уникальными тоямскими лекарствами и местными японскими деликатесами.
Изюминкой первого дня работы выставки станут мастер-классы по чеканке судзугами, демонстрация звучания музыкальных чаш орин и дегустация саке и закусок из префектуры. Посетить экспозицию смогут все желающие совершенно бесплатно. Выставка будет открыта ежедневно с 9.00 до 16.30 до 12 июля, за исключением воскресенья, 9 июля, – этот день будет выходным.
Несмотря на то что лето для Владивостока – один сплошной праздник (столица Приморья красочно и весело отметила День молодежи и свое 157-летие, а впереди еще День рыбака и День ВМФ, которые владивостокцам не менее близки и дороги), работы по благоустройству города никто не отменял.
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