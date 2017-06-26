Детей учили не есть то, что растет не для еды

Детская интерактивная игра «Юный турист» собрала несколько десятков школьников в детской библиотеке Владивостока № 5. Ребят учили отличать съедобные растения от ядовитых, определять животных по следам и ориентироваться в лесной чаще.
Игру для ребят, которые проводят лето в пришкольных лагерях, организовали волонтеры Молодежного ресурсного центра. Школьников разделили на команды, выдали им путевые листы и отправили по станциям выполнять задания.
– На каждое задание отводилось шесть минут, – объяснила главный специалист МРЦ Маргарита Волкова. – Им нужно было отгадать: какое животное изображено на карточке, какой формы след оставляет зверь, а также узнать растение и вспомнить, ядовитое оно или нет. На удивление участники справились со всеми заданиями отлично, единственные трудности у них возникли в определении съедобности растений.
Кстати, на всех фотографиях были изображены растения и звери, которые обитают в Приморье, таким образом школьникам прививались знания местной флоры и фауны. Также ученикам показывали, как собирать различные виды костров – «шалаш», «звездочка», безопасный ночной костер, чтобы они знали, как разжечь костер, чтобы приготовить еду, а как – чтобы поддержать тепло.
– Мы хотим, чтобы в свободное от учебы время ребята больше времени проводили на природе, ходили в походы, в том числе и вместе с родителями, и применяли свои знания на практике, – говорит Маргарита Волкова.
Несмотря на то что лето для Владивостока – один сплошной праздник (столица Приморья красочно и весело отметила День молодежи и свое 157-летие, а впереди еще День рыбака и День ВМФ, которые владивостокцам не менее близки и дороги), работы по благоустройству города никто не отменял.
Уникальное захоронение чжурчжэней обнаружили археологи ДВФУ в Шкотовском районе на юге Приморского края. Специалисты утверждают, что большой могильник эпохи Империи Цзинь найден в регионе впервые, сообщила пресс-служба вуза.
Детская интерактивная игра «Юный турист» собрала несколько десятков школьников в детской библиотеке Владивостока № 5. Ребят учили отличать съедобные растения от ядовитых, определять животных по следам и ориентироваться в лесной чаще.
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