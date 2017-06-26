Приморью скидки на электричество не светят

Закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке вступил в силу 1 июля. Уменьшение тарифов начнется с пяти дальневосточных регионов. Приморский край в этот перечень не входит.

Как сообщается на сайте Минвостокразвития, механизм снижения энерготарифов для промышленных потребителей был утвержден президентом России Владимиром Путиным. В числе пилотных регионов – Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область, то есть те, в которых средний уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Благодаря выравниванию энерготарифов регионы смогут развивать действующие производства и запускать новые.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что закон вступает в силу с 1 июля, а перерасчет будет вестись с 1 января 2017 года. Механизм будет реализован за счет применения надбавки к ценам продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Средства для этого перечисляются на спецсчет «РусГидро». Со своей стороны, регионы устанавливают сниженные до среднероссийского уровня тарифы, а разницу между выручкой энергокомпаний по старым (более высоким) и новым (среднероссийским) тарифам компенсируют каждой энергокомпании за счет надбавок. При этом тарифы пересматриваются регионами за оба полугодия. Общая сумма такой надбавки составит чуть больше 27 млрд руб.

Тариф будет снижен до 3,71 руб. за 1 кВт/час. Самое большое понижение произойдет на Чукотке (более 70 %) и в Якутии (51 %). В Камчатском крае и Магаданской области тариф уменьшится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

В настоящее время 1 кВт/час на Чукотке стоит 12,76 руб., в Сахалинской области – 5,7 руб., в Якутии – 7,6 руб., в Магаданской области – 6 руб., в Камчатском крае – 5,9 руб. В Приморье, которое не вошло в пилотный проект, действующий тариф для предприятий края составляет 4,04 руб. за 1 кВт/час.

Отметим, что Совет Федерации также предложил правительству России снизить энерготарифы на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, включая жителей региона.