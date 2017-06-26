Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют

Несмотря на то что лето для Владивостока – один сплошной праздник (столица Приморья красочно и весело отметила День молодежи и свое 157-летие, а впереди еще День рыбака и День ВМФ, которые владивостокцам не менее близки и дороги), работы по благоустройству города никто не отменял.

Сейчас в самом разгаре масштабный ремонт дорог, тротуаров, подпорных стен, лестниц. Работают озеленители и другие городские службы. Предлагаем посмотреть, где и какие работы велись на прошлой неделе и идут сегодня.

Народный проспект переживает реконструкцию

Ремонт дороги на Народном проспекте во Владивостоке ведется в круглосуточном режиме.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров. На участке от ул. Некрасовской, 122 до перекрестка Народного проспекта с Военным шоссе уже демонтированы трамвайные пути и вывезены на площадку временного складирования. Идет демонтаж рельсов на следующем участке. Это, конечно, привело к временным неудобствам для водителей, но все относятся с пониманием, потому как по хорошим дорогам ездить все-таки комфортней. Так что можно и в пробках немного постоять.

– Пик замедленного движения приходится утром, перед началом рабочего дня, и с 17 до 19 часов, – рассказал Сергей, водитель. – Пробка в основном в сторону центра. При этом есть возможность объехать участок сверху – по улице Толстого. Но многие пешеходы стали переходить трассу в неположенном месте. Видят, что движение медленное, и идут через поток. А движение только с одной стороны медленное. В сторону «3-й Рабочей» оно, как правило, нормальное. Поэтому, конечно, некоторые неудобства есть, но они терпимые. Ведь и рельсы эти давно пора убрать. Они тоже доставляли неудобства. Причем не временные, а постоянные.

Как уже писал «В», реконструкция дорог и пешеходных зон по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет выполнена на семи улицах. Во Владивостоке отремонтируют ул. Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от ул. Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), ул. Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца «3-й Рабочей»), автомобильные дороги на ул. Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 на ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на ул. Фадеева).

На пяти объектах работы уже ведутся. Отдел технического надзора администрации Владивостока осуществляет ежедневный контроль качества выполнения работ.

Подпорные стены – прочные и надежные

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, четыре из шести подпорных стен, запланированных к ремонту в текущем году, уже возведены.

Новые подпорные стены появились на ул. Светланской, 6, Адмирала Кузнецова, 53, Окатовой, 13-17 и Адмирала Кузнецова, 64а. Напомним, что реконструкция старых, разрушенных временем и ливневыми дождями подпорных стен началась в марте этого года.

Завершается реконструкция двух подпорных стен на проспекте «Красного знамени», 114 и ул. Адмирала Невельского, 17.

Так, на проспекте «Красного знамени», 114 строители, по данным на конец прошлой недели, уже установили 502 блока новой подпорной стены, в которые было засыпано 1800 кубических метров щебня. В завершающей стадии и реконструкция подпорной стены на ул. Адмирала Невельского, 17. Здесь отсыпано более 1000 кубических метров скального грунта и залито 300 кубометров бетона. Длина новой конструкции составит более 130 метров, а высота – около пяти.

Новый светофор поставили по просьбе жителей Второй Речки

На пересечении проспекта 100 лет Владивостоку и ул. Русской во Владивостоке работает новый светофор. Теперь пешеходы смогут беспрепятственно и более безопасно переходить оживленную проезжую часть.

Как рассказали в отделе организации безопасности дорожного движения администрации Владивостока, светофор на нерегулируемом пешеходном переходе был установлен после мониторинга дорожной ситуации, а также по многочисленным просьбам горожан. Он регулирует движение и пешеходов, и автотранспортного потока, работая синхронно в едином светофорном комплексе, установленном на данном участке.

Пресс-служба мэрии напоминает: решения об установке новых светофоров и установке дополнительных секций светофоров в различных районах города специалисты принимают после изучения общественного мнения и проведения мониторинга движения. Также в рамках реализации программы «Доступная среда» светофоры оборудуют речевыми информаторами.

Брошенные шины превратят в крошку

В ходе ежедневных обходов специалисты административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов Владивостока фиксируют все нарушения, проблемные участки и ситуации: открытые люки, течи, несанкционированные свалки, незаконные рекламные вывески, различные повреждения объектов инфраструктуры, несвоевременный вывоз мусора с придомовых территорий и множество других.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, вся информация оперативно обрабатывается, устанавливаются виновники проблемных ситуаций, которые обязаны их устранить. Для этого специалисты АТУ активно взаимодействуют с предприятиями всех форм собственности, собственниками инженерных сетей, управляющими компаниями и другими хозяйствующими субъектами. Часть адресов передается в профильные управления администрации Владивостока, в городские коммунальные и дорожные службы.

Так, в Первомайском районе сотрудники АТУ совместно с управляющими компаниями и другими организациями района организовали работу по сбору и вывозу выброшенных шин. Эта категория отходов не только портит внешний вид городских территорий, но и представляет экологическую опасность и требует специальной утилизации.

Собранные автопокрышки складируются на территории компании ООО «Механические мастерские», откуда их забирает компания ООО «Экостар Технолоджи» для последующей утилизации. После переработки покрышек получается резиновая крошка, которой покрывают спортивные и детские площадки. На прошлой неделе было вывезено более 180 бесхозных шин. Всего с начала года с территории Первомайского района вывезено более 10 тонн автомобильных покрышек.

Подобная работа по сбору и утилизации автомобильных покрышек проводилась и в Ленинском районе Владивостока в течение двухмесячника чистоты, который проходил в городе весной. За это время с территории района было вывезено более 2800 бесхозных шин – это свыше 20 тонн.

Бухты – не помойки, а мусор вывозят КамАЗами

Городские службы борются со стихийными свалками и на отдаленных территориях. Так, на прошлой неделе сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» вывезли свалки мусора с улицы Катерной, пляжа Патрокл и побережья бухты Труда.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, два КамАЗа – более 12 кубометров мусора – вывезли с территории бухты Труда на острове Русском, по одному самосвалу – с пляжа бухты Патрокл и ул. Катерной.

Стоит отметить, что ежегодно с территории города вывозят для утилизации более 8000 кубометров автомобильных покрышек, строительного и бытового мусора, собранного со стихийных свалок. Большое количество несанкционированных свалок образуется вблизи частного сектора, зон отдыха, на откосах и пустырях.

У главного фонтана обновили мозаику

Специалисты ВПЭС отреставрировали мозаичное панно, которое украшает стенки главного фонтана на набережной Спортивной гавани.

Как рассказали в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» – предприятии, обслуживающем городской водный комплекс, мозаичное панно на этом светомузыкальном фонтане было создано осенью 2013 года. За прошедшие четыре года часть облицовки утратила презентабельный вид и требовала реставрации. Недостающие элементы мозаики по специальной технологии монтировали на тщательно подготовленную поверхность водного объекта.