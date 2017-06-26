Свободный порт ждет новых участников

Как получить статус резидента свободного порта, предприниматели приморской столицы смогли узнать в ходе работы круглого стола, который состоялся в муниципальном казенном учреждении «Центр занятости Владивостока». На мероприятие пришли как начинающие бизнесмены, так и имеющие предпринимательский опыт руководители компаний.

Это далеко не первый обучающий семинар на данную тему – желающих познакомиться с условиями резидентства становится все больше. Приглашенные на встречу с предпринимателями начальник отдела департамента ТОР и СПВ Минвостокразвития России Александр Задоя, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Приморскому краю Ольга Кульминская и др. компетентные лица предоставили бизнесменам исчерпывающую информацию.

Больше всего предприниматели интересовались, как подготовить документы, каким образом взаимодействовать с государственными органами, какие есть действующие механизмы поддержки бизнеса в области таможенной, налоговой, бюджетной, тарифной политики. Спикеры круглого стола рассказали о критериях отбора резидентов, требованиях к проектам и об опыте работы первопроходцев режима СПВ.

– Как правило, на семинары, посвященные реализации закона «О свободном порте», приходят люди, уже имеющие собственное дело и планирующие расширяться, – рассказывает заместитель директора МКУ «Центр развития предпринимательства» Ольга Потарусова. – Сегодня присутствовали в основном производственники – представители судоремонтного завода, компаний по производству автозапчастей, бетона и т.д. Много вопросов вызвали тонкости ведения раздельного налогового учета по видам деятельности. Например, если компания, работающая во Владивостоке, будет открывать новое производство в рамках СПВ, то каким образом вести налоговую деятельность? Также бизнесменов волновали вопросы: можно ли утратить статус резидента СПВ, какие правила существуют для размещения и выпуска товаров из таможенной зоны и пр.

По словам предпринимателей, круглый стол дал им понимание того, как работать в рамках СПВ, многие всерьез задумались над созданием новых бизнесов.