Сельхозярмарка возобновит работу в пятницу

Работа общегородской ярмарки на центральной площади Владивостока была временно приостановлена из-за праздничных мероприятий Дня города.

Уже несколько месяцев – с 7 апреля – каждую пятницу и субботу фермеры из разных районов Приморья привозят для горожан свою продукцию. Если осенью и весной сельчане торговали остатками разносолов и заквасок, то в первый летний месяц радовали покупателей свежей зеленью – укропом, луком, кинзой, салатом, а также клубникой, жимолостью, голубикой, редисом и молодым картофелем. Так, на прошлой ярмарке зеленый горох (стакан 0,5 л) предлагали за 120 руб., пучок укропа – 20-50 руб., молодой зеленый лук – 20 руб., редис – 150 руб./кг, огурцы, дайкон – 25 руб./кг, молодой картофель – 30 руб./кг, клубнику – 250 руб./кг.

Несмотря на неурожай (во многих районах Приморья стоит засуха), фермеры цены на продукты не поднимали, ведь за аренду рабочего места продавцы не платят – это условие администрации города, которая и выступает организатором ярмарки. Впрочем, лето в разгаре, а это значит, что с каждой неделей стоимость овощей и фруктов будет падать.

В торговле традиционно участвуют порядка 300 производителей и фермеров из Владивостока, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Еженедельно по пятницам и субботам с 9 до 18 часов на общегородской ярмарке можно приобрести овощи, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, кондитерские изделия. Дикоросы, орехи и ягоду на ярмарку привозят жители города Арсеньева и Анучинского района.

Как объясняют специалисты управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, с каждым годом желающих участвовать в ярмарке становится все больше. К слову, ярмарка давно полюбилась горожанам, ее посещают более 3 тысяч жителей и гостей приморской столицы. А фермеры считают ее лучшей торговой площадкой в крае для реализации своей продукции.