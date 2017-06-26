Предпринимателей Владивостока научат продавать

Муниципальный Центр развития предпринимательства Владивостока приглашает к участию в бесплатном курсе обучения технологиям продаж по авторской методике бизнес-тренера Инны Наумовой. 5 июля автор представляет мастер-класс «Как я продаю», сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснили в Центре развития предпринимательства, полный курс обучения состоит из пяти блоков, занятия проходят один раз в месяц. Однако слушателем курса можно стать на любом его этапе.

Обучение будет полезным для собственников бизнеса и руководителей отделов продаж. Формат обучения – 2,5-часовые занятия в виде дискуссий, просмотр обучающего видео и практические задания. Все техники разработаны на основе реальных ситуаций.

Имеется ограничение по количеству участников: не более двух представителей от компании.

Итогом обучения станет получение участниками курса готовых техник продаж с речевыми заготовками и алгоритмом ведения переговоров, что поможет сразу же внедрить приобретенные навыки в работу и составить собственный сценарий продаж. Автор обещает, что все участники успешно закроют свои сделки во время обучения.

Занятие пройдет 5 июля по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CityHall), 8-й этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства». Время проведения: 10.30 – 13.00.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html

Справка «В»

Наумова Инна Алексеевна – ведущий бизнес-тренер Дальнего Востока, консультант в области управления продажами, подбора персонала в продажи, оптимизации продаж на рынках В2В и В2С. Официальный партнер Сбербанка и «Банка Интеза».