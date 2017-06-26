Начинающим бизнесменам в помощь грант от города

Центр развития предпринимательства приглашает воспользоваться возможностью получения финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» и принять участие в конкурсе на получение грантов. Документы на участие в конкурсе можно подать до 15 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Грант могут получить учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели:

производящие и реализующие товары (работы, услуги);

не осуществлявшие ранее предпринимательскую деятельность и не являвшиеся ранее учредителями (участниками) иных юридических лиц;

зарегистрированные в качестве безработных в органах службы занятости населения и утратившие статус безработных в связи с регистрацией в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей или выступлением в качестве учредителя (участника) коммерческой организации;

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил РФ;

в возрасте до 30 лет включительно (для индивидуальных предпринимателей);

в возрасте до 30 лет включительно, доля которых в уставном капитале юридического лица составляет более 50 %.

Более подробная информация о порядке и условиях предоставления грантов и перечень необходимых документов для подачи заявления размещены на сайте www.crpvl.ru (разделы «Финансовая поддержка», «Молодежное предпринимательство»).

Консультирование начинающих предпринимателей по вопросам участия в конкурсе, об условиях предоставления гранта, по вопросам, имеющим отношение к проведению конкурса, а также прием заявлений на участие в конкурсе до 15 июля осуществляется в муниципальном казенном учреждении «Центр развития предпринимательства» по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр City Hall), 8-й этаж, каб. 810. Тел. 260-68-03 (время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45).

Для справки

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014 – 2020 годы была утверждена постановлением главы города № 2673 от 18 сентября 2013 года.

Справка «В»

Напомним: МКУ «Центр развития предпринимательства» помогает владивостокским бизнесменам с 2012 года. Тогда по инициативе главы краевого центра Игоря Пушкарева был создан центр, который оказывает бесплатные консультации по созданию бизнеса, проводит тренинги, круглые столы и встречи со специалистами, а также информирует о программах и механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Владивостока. На сегодняшний день уже более 6 тысяч предпринимателей получили помощь и посетили обучающие мероприятия на площадке центра.



