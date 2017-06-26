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Кариес, пародонтит и прочие неприятности

Спасут ли ваши зубы новомодные препараты и средства?

Врачи утверждают: большинство проблем с зубами могут решить гигиена и правильная диета, если придерживаться ее с младенчества. В последнее время стоматология существенно продвинулась вперед, появилось много новых методов и способов лечения, причем некоторые из них – судя по рекламным материалам – можно проводить на дому!

Так ли это, «В» рассказал президент региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Приморского края» Игорь Елистратов.

– Сегодня все чаще мы слышим о пародонтите. Якобы это заболевание по распространенности делит пальму первенства с кариесом зубов.

– Действительно, на сегодняшний день в структуре стоматологических заболеваний в Приморье ведущее место занимают кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта. Более 50 проц. пациентов, которые обращаются в стоматологию, подвержены заболеваниям десен. Особенно эта болезнь распространена среди взрослого населения (люди старше 35 лет). Проблема заключается также и в том, что далеко не каждый врач диагностирует раннюю стадию развития пародонтита. Воспаление может возникнуть не сразу на всей десне, а в районе одного или нескольких зубов. Между тем полностью вылечить болезни десен практически невозможно, процесс разрушения можно лишь приостановить.

– Какие факторы влияют на появление и развитие пародонтита? Есть ли какой-то способ уберечь себя и своих близких от этой болезни?

– В первую очередь пародонтит развивается из-за нарушения гигиены полости рта, когда бактериальная флора повреждает десневые соединения или саму ткань десны. Если соединительные связи зуба с десной разрушаются, то восстановить их уже невозможно, а придать снова своей улыбке приличный вид можно лишь при помощи пластической операции.

Еще один фактор, влияющий на развитие болезни, – возраст. С годами повреждаются мелкие сосуды в десне и при отсутствии тщательной гигиены полости рта возникает воспалительный процесс, который и приводит к атрофии или изменению ткани десны.

– Вы часто употребляете словосочетание «тщательная гигиена полости рта». А какую гигиену, по-вашему, можно считать тщательной?

– На самом деле совсем небольшой процент людей правильно чистит зубы. У нас ведь обычно как: поелозил зубной щеткой 1-2 минуты по зубам – и готово. Между тем утверждение о том, что зубы чистить нужно минимум 3 минуты, взялось не с потолка. Желательно обращаться к зубной щетке после каждого приема пищи. И движения рукой должны быть не влево-вправо, а вверх-вниз, выметающие движения, круговые, полирующие. Нужно пользоваться зубной нитью, вычищая межзубные пространства. Обязательно чистить язык. Все эти навыки необходимо прививать себе (если их еще нет) и своим детям.

Как минимум раз в год нужно ходить к стоматологу на процедуру профессиональной гигиены полости рта, убирать зубные камни. Тогда и проблем с зубами у вас будет в разы меньше.

У зубов свои аксессуары

– Сегодня предлагается много средств для ухода за полостью рта: это и ополаскиватели, и отбеливающие полоски для зубов, и электрические зубные щетки, и многое другое. Что из этого перечня вы считаете действительно полезным, а что излишним, ненужным и даже вредным?

– Электрические зубные щетки – вещь очень хорошая. Некоторые щетки даже способны убирать зубной камень. Однако нужно понимать, что речь идет о мощных, почти профессиональных аппаратах стоимостью 10–15 тысяч рублей. Конечно, пользоваться таким устройством может вся семья (при наличии сменных головок), но не будут же все члены семьи стоять по утрам в очереди, чтобы почистить зубы. Те же приборы, которые продаются в масс-маркете и стоят 500–3000 рублей, мало чем отличаются от обычных зубных щеток. Да, они совершают какие-то полирующие движения, но этого все равно недостаточно. Можно сравнить такую щетку с электровеником – сам он квартиру не уберет, как и обычный веник.

Индивидуальные ирригаторы – вещь тоже действенная. Ирригатор – это прибор, который эффективно очищает межзубное пространство и зубодесневые соединения. Мощный пульсирующий напор воды массирует десну (то есть совершает некую физиопроцедуру) и всю полость рта, улучшая кровообращение. Специальное устройство насадки позволяет струе воды проникнуть в области, недоступные при чистке обычной зубной щеткой или даже нитью. Прибор особенно необходим для ухода за протезами зубов, коронками и различного вида зубными аппаратами. Ополаскиватели для рта также хороши для тех, кто носит брекеты либо поставил зубные импланты. Для остальных – желательно, но необязательно.

К отбеливающим полоскам я отношусь неоднозначно. С одной стороны, если вы, предварительно хорошо почистив зубы, наклеите эту полоску с достаточно агрессивным отбеливающим веществом, то эмаль действительно посветлеет. Правда, ненадолго. Стоит сказать и об опасности такого кратковременного метода отбеливания: может случиться и так, что эмаль станет темнее, если вы после отбеливания съели какой-то красящий продукт. Все-таки лучше обратиться к специалисту. Если процедуру отбеливания делает профессионал, используя правильные препараты, то эмаль не истончится, а ослепительный эффект сохранится надолго.

Еще одно изобретение в стоматологии последних лет – виниры (фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов и позволяющие корректировать нарушения формы и цвета зуба. – Прим. авт.). Это настоящее спасение для тех, кому природа не дала красивых зубов или у кого они со временем повредились. А самое замечательное заключается в том, что вещества, которые используются для фиксации виниров, такого высокого качества, что их хватает на много лет. Конечно, при условии, что пациент будет за ними ухаживать. Стоматологи могут дать гарантию на свою работу, на материалы. Но от того, насколько тщательно и регулярно человек ухаживает за зубами, зависит и долговечность имплантов, виниров и т.д.

Важно грамотно подобрать белизну виниров: они должны быть не неестественно фаянсово-белыми, а жемчужно-белыми. Это тонкости, которые потом сыграют немалую роль на конечное восприятие улыбки пациента.

Однако нужно понимать, что хорошее не может стоит дешево. Цена может колебаться от 20 тыс. руб. до 2 тыс. евро за изделие. Можно, конечно, поставить недорогие виниры, но знать, что ты их заменишь через пять лет, а можно поставить, так сказать, на всю жизнь и забыть.

Отличные от всех

– В народе ходит устойчивое убеждение, что в организме приморцев существенный дефицит йода и фтора в организме, что и является причиной многих заболеваний зубов. Можно ли этот недостаток как-то восполнить?

– Действительно, дефицит микроэлементов у жителей Приморья наблюдается – это следствие недостатка микроэлементов в воде и неправильного питания. Дефицит йода сказывается на состоянии не только зубов, но и кожи, волос, ногтей, а главное – центральной нервной системы.

Восполнить этот дефицит сложно, для этого придется принимать специальные препараты. Но даже в этом случае на состоянии зубов ваши попытки обогатить организм йодом и фтором никак не скажутся.

Понимаете, если бы так просто все полезные микроэлементы попадали в зубы, у стоматологов практически не было бы работы. Но это не так. Если в детском возрасте, усилив потребление ребенком йода, действительно можно положительно повлиять на формирование зубов, то для взрослого человека данные усилия будут напрасны.

Та же ситуация и со фтором. Процедура фторирования зубов не так действенна, как ее представляют. Но в любом случае она если и не поможет, то не навредит точно.

Не терпите боль

– Сегодня стоматология дошла до такого уровня, когда садиться в кресло к специалисту совсем нестрашно. Но это для взрослых людей. Не всякого ребенка родители согласны подвергнуть анестезии, даже местной, сомневаясь в безопасности препаратов…

– Собираясь на прием к зубному врачу с ребенком, нужно предварительно посетить аллерголога, который скажет, какие анестетики можно применять в лечении. Но, безусловно, всем стоматологам нужно с осторожностью применять адреналиносодержащие препараты при обезболивании детей.

Конечно, вводить обезболивающие детям непросто, их пугает и сам шприц, и ожидание укола. Но я никому не советую лечиться без анестезии и терпеть боль. Не люблю врачей, которые различными уловками, сюсюканиями и уговорами просят терпеть. Зачем? Это в прошлом нужна была лошадиная доза препарата, от которого опухала вся десна, а обезболивающее действие вообще не всегда имело место. Современные же препараты настолько безопасные, действенные и удобные, что не нужно их бояться.

Что касается детей, то замечу, что, когда появляются первые молочные зубы, их уже нужно чистить – так создаются правильные рефлексы, прививается привычка. Когда ребенку исполняется год, стоит привести его к стоматологу, он может подобрать такие программы питания для ребенка, гигиены, ухода за зубами, что каких-либо патологий или других проблем с зубами у ребенка не будет. Это все реально, но не все врачи об этом предупреждают.

Сегодня в Приморье сложилась ситуация, когда врачи-стоматологи незнакомы друг с другом. Это плохо и для врачей, и для пациентов, ведь именно сплоченное медицинское сообщество поможет разрешить различные проблемы. Сейчас мы пытаемся снова реанимировать работу региональной некоммерческой организации «Ассоциация стоматологов Приморского края» с тем, чтобы наладить профессиональное общение врачей. Вместе будет проще решать проблемы юридического характера, возникающие между специалистом и пациентом, обмениваться опытом в лечении пациентов, отстаивать свои права перед чиновниками, вносить предложения в профильные законодательные акты и т.д. Пациентам же будем рекомендовать только тех стоматологов, которых знаем лично по их заслугам и работам.

Автор : Кристина МУРЛЕЕВА

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