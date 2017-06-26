Уникальный фильм и книгу о православии корейцев первым увидел митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин

Во Владивостокском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина и епископа Уссурийского Иннокентия, викария Владивостокской епархии, с Валентином Паком, председателем Думы Надеждинского района, председателем Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП).

Валентин Пак преподнес в подарок епархии только что вышедший фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия», над которым работал более двух лет. А также новую книгу своего издательства «Валентин» – «Православие и корейцы». Надо отметить, что книга была издана по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, он также написал предисловие. А епископ Уссурийский Иннокентий участвовал в съемках фильма.

Документальный 30-минутный фильм (из сериала «Земля вольной надежды» – генеральный продюсер, автор сценария Валентин Пак) посвящен истории распространения православия среди корейского населения на территории современного Приморья с середины 1860-х до революционного 1917 года. Он рассказывает о непростом пути, который прошли корейцы с православными миссионерами, священниками, русскими верующими людьми, с которыми они общались в ежедневных трудах. У истоков стоял святитель Иннокентий (Вениаминов), видный иерарх церкви, первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья, Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. В этом году, 8 сентября, будет широко отмечаться 220-летие со дня его рождения.

Этот без всякого преувеличения фильм-открытие повествует о неизвестных и малоизученных страницах истории так называемых русских корейцев. И делает это убедительно, проникновенно, одухотворенно, что непременно найдет отклик у зрителя. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин после просмотра фильма аплодировал. И это только первая серия. Уже отснят редкий материал в Северной Корее, планируются съемки в Сеуле.

В сентябре фильм «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия» можно будет увидеть в рамках программы 15-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Совместную презентацию документальной киноленты и книги «Православие и корейцы» планируется провести в октябре этого года. Она пройдет при участии Владивостокской епархии.