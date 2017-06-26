Игорь Пушкарев помог в сборе гуманитарной помощи для несовершеннолетних заключенных

Как сообщила Ева Меркачева, Игорь Пушкарев узнал о нуждающихся девушках-заключенных от правозащитников. В итоге благодаря помощи Игоря Пушкарева были приобретены краски, кисточки, альбомы и бумага.
Стоит сказать, что члены ОНК Москвы активно участвуют в проверке мест принудительного содержания и исправительных учреждений, а также способствуют улучшению условий жизни для заключенных. В частности, в марте 2017 года они были с визитом и в СИЗО «Матросская тишина», где проинспектировали условия содержания под стражей Игоря Пушкарева. Тогда же стало известно, что вместе с мэром сидит известный гонщик Эрик Давидович (Китуашвили), а также отец подполковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним: Игорь Пушкарев, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент») и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и по подозрению в коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкаревых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.
Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма», вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу начнется уже осенью во Владивостоке.
Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.