Игорь Пушкарев помог в сборе гуманитарной помощи для несовершеннолетних заключенных

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев принял участие в сборе гуманитарного груза для единственного в Москве женского СИЗО для несовершеннолетних. Организаторами сбора выступила Общественная наблюдательная комиссия Москвы за местами принудительного содержания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на первого заместителя комиссии Еву Меркачеву.

Как сообщила Ева Меркачева, Игорь Пушкарев узнал о нуждающихся девушках-заключенных от правозащитников. В итоге благодаря помощи Игоря Пушкарева были приобретены краски, кисточки, альбомы и бумага.

Стоит сказать, что члены ОНК Москвы активно участвуют в проверке мест принудительного содержания и исправительных учреждений, а также способствуют улучшению условий жизни для заключенных. В частности, в марте 2017 года они были с визитом и в СИЗО «Матросская тишина», где проинспектировали условия содержания под стражей Игоря Пушкарева. Тогда же стало известно, что вместе с мэром сидит известный гонщик Эрик Давидович (Китуашвили), а также отец подполковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним: Игорь Пушкарев, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент») и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и по подозрению в коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкаревых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма», вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу начнется уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.