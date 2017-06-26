Долгожданные кнопки

Свыше 25 тысяч кнопок ГЛОНАСС планируют поставить в Приморье за лето, сообщила пресс-служба края.
По словам представителей компании-оператора, график поставок систем вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок в Приморье был скорректирован в сторону увеличения.
АО «ГЛОНАСС» для насыщения дальневосточного рынка аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» обещает доставить в регион 6864 комплекта оборудования в июне, 9236 комплектов в июле и 9800 – в августе.
В компании заверили, что проблема дефицита экстренных кнопок для автотранспорта на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года.
– Пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, мы не будем перераспределять поставки в другие российские регионы, хотя заявки поступили уже от 80 компаний из 10 регионов страны, – отметили представители компании-оператора.
Напомним, что временный порядок выпуска в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в регион ввезено более 12 тыс. автомобилей, при этом ПТС смогли получить порядка 3,6 тыс. человек.
Английский аукцион (торги с повышением цены) для пятизвездочного недостроя будет проведен только в том случае, если на него заявятся хотя бы два покупателя. В ином случае отель снова ждет голландская схема – каждый шаг будет понижать цену продажи.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство