Долгожданные кнопки

Свыше 25 тысяч кнопок ГЛОНАСС планируют поставить в Приморье за лето, сообщила пресс-служба края.

По словам представителей компании-оператора, график поставок систем вызова экстренных оперативных служб для оборудования подержанных иномарок в Приморье был скорректирован в сторону увеличения.

АО «ГЛОНАСС» для насыщения дальневосточного рынка аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» обещает доставить в регион 6864 комплекта оборудования в июне, 9236 комплектов в июле и 9800 – в августе.

В компании заверили, что проблема дефицита экстренных кнопок для автотранспорта на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года.

– Пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, мы не будем перераспределять поставки в другие российские регионы, хотя заявки поступили уже от 80 компаний из 10 регионов страны, – отметили представители компании-оператора.

Напомним, что временный порядок выпуска в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в регион ввезено более 12 тыс. автомобилей, при этом ПТС смогли получить порядка 3,6 тыс. человек.