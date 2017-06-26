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В рясе Гапона

До сих пор идут обсуждения и в соцсетях, и в СМИ, и даже в семейном или дружеском кругу отнюдь не мирных выступлений так называемой оппозиции в День России.

То, как воспринимает здравомыслящая общественность Владивостока столкновение неких казаков и «тех, кто против» на привокзальной площади, мы уже писали. Тем, кого назвали казаками, народного одобрения явно не досталось. Но и отношение к оппозиции изменилось: от равнодушия или легкого одобрения к неприятию или даже агрессивному отрицанию.

Но события с протестными выступлениями случились, причем более масштабно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в ряде других городов страны.

Что же такое произошло в День независимости России и почему это так напоминает события столетней давности? Алексей Навальный в который уже раз вывел своих сторонников на улицу. Традиционно это еще не определившаяся в своем будущем молодежь. По всей стране их наберется несколько десятков тысяч. Старшеклассники, студенты, безработные – они хорошо одеты и с дорогими смартфонами (спасибо родителям), но протестуют против нынешней власти, против будущей независимости России. В принципе, эти люди хотят сразу всего и много, не прикладывая каких-либо усилий.

В любой стране и у любой власти должна быть оппозиция. Чтобы эта самая власть знала о болевых точках в обществе и могла оперативно устранять негативные тенденции. Просто в июне «навальнята» перешли черту.

Сотни тысяч обычных граждан вышли в праздничный день на улицы, они хотели просто повеселиться в праздник. А сторонники Навального стали им мешать, кричали собственные речовки, прерывали песни и танцы, не давали смотреть исторические постановки. Поначалу протестующих недоуменно выталкивали из толпы, но потом посыпались угрозы в их адрес. Это значит, что в следующий раз протестантов начнут элементарно бить, а старшеклассников таскать за уши. И тогда оппозиционной братии придется сломя голову бежать под защиту Росгвардии.

Вам это ничего не напоминает? В январе 1905 года священник и штатный осведомитель департамента полиции Георгий Гапон вывел на улицы Санкт-Петербурга колонну рабочих и мещан прямо под пули жандармов и казаков. Это столкновение привело к первой русской революции. Что не удалось сделать Гапону, то через 12 лет завершили социал-демократы во главе с Владимиром Лениным.

Люди, которым пытались испортить праздник в День России, до сих пор выплескивают свои эмоции в социальные сети Интернета. И ничего хорошего они не сулят Навальному и его подростковой оппозиции. Например, советуют новоявленному Гапону следующую акцию протеста провести в День ВДВ.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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