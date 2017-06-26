Клещи сдаваться не намерены

Более четырех тысяч обращений по случаю присасывания клещей зарегистрировано в Приморском крае с начала года, сообщила пресс-служба края.

Активность опасных насекомых регистрируется на 30 административных территориях Приморья, но лидерами остаются пригород Владивостока и Надеждинский район.

По информации Роспотребнадзора по Приморскому краю, с начала сезона в крае зарегистрировано 4370 обращений по поводу присасывания лесных кровососов, из них 889 – у детей.

На прошлой неделе зарегистрировано два случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом – у взрослого жителя Чугуевского района и ребенка – жителя Владивостока, причем «схватил клеща» малыш в районе Шаморы. Кроме того, почти у 20 человек имеется подозрение на клещевой боррелиоз.