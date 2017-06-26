Хасанскому району добавят на гостей

В поселке Славянка 8–10 сентября пройдет 23-я конференция мэров ключевых городов бассейна Японского моря.

Участники мероприятия обсудят вопросы развития трансграничного туризма.

В этом году принимающей конференцию территорией выступит Хасанский район. Вместе с главой этого муниципалитета наш край на мероприятии представят главы Владивостока и Находки. На площадке конференции они встретятся со своими коллегами из японского Сакаиминато, корейских городов Донхэ, Сокчхо и Пхохан, китайских – Янцзи, Тумэнь и Хуньчунь.

Уже составлен рабочий план по подготовке объектов туристического комплекса к встрече гостей и гостевой трассы, сообщили в пресс-службе края.

– На ремонт участка дороги, ведущей к центру Славянки, городскому поселению распределена субсидия из средств краевого бюджета в размере 4,8 миллиона рублей, – заверили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Отмечается, что 23-я конференция мэров ключевых городов бассейна Японского моря станет продолжением третьего Восточного экономического форума.