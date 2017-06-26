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Общество

ФАС заметила высокие цены на еду в аэропортах

Защитники прав потребителей советуют присмотреться не только к Москве, но и к регионам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольные дела против сетей ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му». Причиной стали завышенные цены в кафе московских аэропортов Домодедово и Жуковский, собщает агентство экономической информации «Прайм».

– Данные сети питания могут быть оштрафованы на 15 % от оборота в воздушных гаванях, – приводит слова замруководителя Управления ФАС по Московской области Дмитрия Стрельникова агентство «Прайм».

При этом Стрельников не исключил, что служба возбудит дела против других сетевых предприятий, работающих в аэропортах. Эксперты считают, что высокие цены на еду в аэропортах являются проблемой всей страны, и советуют ФАС обратить большее внимание на регионы.

Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков сетует, что проблема дороговизны аэропортовского общепита касается всех областей России.

– Во многих российских аэропортах творится практически беспредел. Даже не столько в Москве, сколько в регионах. Жалоб к нам поступает очень много. ФАС давно пора было этим заняться, – заявил он агентству «Прайм».

По его словам, зачастую между администрацией аэропорта, которая предоставляет торговые места, и компаниями, которые их занимают, складываются неформальные отношения.

– Практически выходит коммерческий подкуп, – объяснил Михаил Аншаков, заметив, что таким образом предприниматели отбивают вложенные в доступ к месту в аэропорте средства.

– Эта практика распространена повсеместно: по всей стране цены в аэропортах выше. Создается некая локальная монополия. Странно, что ФАС до сих пор ничего с этим не делала, – отмечает председатель Общества защиты прав потребителей.

По мнению Аншакова, необходимо предпринимать более энергичные меры, чем устранение локального случая, добавив, что множество жалоб от людей поступает не только на цены в общепитах и сфере торговли, но и на транспортную инфраструктуру, причем хуже всего ситуация обстоит за пределами столицы.

– В регионах это вообще огромная проблема. Там нарушений больше, они носят массовый характер. Мы видим это по нашим жалобам, – сказал он, заметив, что наиболее остро ситуация обстоит на Дальнем Востоке, в Сибири и в Самаре. Аншаков считает, что ФАС необходимо внимательнее отслеживать ситуацию в регионах.

Сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов отмечает: причиной резкого взлета цен как на товары первой необходимости, так и на питание и досуг в аэропортах стала популяризация авиатранспорта у населения и, как следствие, открытие новых терминалов.

– К сожалению, не только аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга являются вопиюще дорогими (особенно Москва), но и аэропорты как минимум всех городов-миллионников – это и Екатеринбург, и Самара. Это не просто случаи, это давно сложившаяся система, а потребитель является ее заложником, – делает выводы Борисов.

Он отметил, что согласно закону итогом расследования может быть штраф, зависящий от части инкриминируемой статьи.

– Например, согласно статье 14.31 КоАП РФ наказанием может стать как штраф до 1 млн рублей, так и штраф, исчисляемый из процентов от оборота компании, что может быть весьма существенным, – пояснил он.

Борисов уверен: сейчас сети будут объяснять завышенные цены «чудовищными арендными ставками площадей». По его мнению, в этом случае необходимо проверить хозяйственную деятельность аэропортов в части сдачи площадей в аренду. Для того же, чтобы действительно разобраться в ситуации, нужен системный подход с осуществлением постоянного контроля, считает он.

– То, что столичными аэропортами занялись засучив рукава, может стать явным сигналом и для торговых точек в других аэропортах России – пора снижать аппетиты, – заключил юрист.

Стрельников не исключил, что могут быть новые возбуждения дел против сетей питания в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за установления монопольно высоких цен. При этом анализ ситуации в Шереметьево еще не завершен.

Представитель сети ресторанов Subway, которые также работают в аэропортах Москвы, объяснила завышенные цены в аэропортах в том числе и высокой арендной платой – она минимум в два раза выше, чем в городе. Отличаются и первоначальные инвестиции (затраты на логистику, персонал, безопасность).

Комментируя это заявление, Стрельников напомнил о похожей ситуации, которая имела место пару лет назад. По его словам, тогда в ряде случаев было установлено, что доход превышал необходимые расходы точки питания на территории аэропорта. То есть аренда в том случае не сыграла ключевой роли, пояснил он.

Автор : Отдел новостей «В»

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