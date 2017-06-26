Пробежать за миллион

В первом Международном владивостокском марафоне собираются участвовать любители бега из России и стран АТР.
Спортивное мероприятие будет приурочено к Дню тигра и состоится 23 сентября. Призовой фонд – 1 миллион рублей. Организатором выступило беговое сообщество RunDnsRun при поддержке администрации города. Как обычно, спортсменам предлагается несколько дистанций на выбор: длиной 1 км, 5 км, 21 км, 42 км. Причем «беговая дорожка» пройдет по живописным местам острова Русского, двум мостам – Русскому и Золотому. Закончится марафон на центральной площади Владивостока.
Конечно, главная изюминка спортивного состязания – возможность увидеть невероятные красоты приморской столицы не из окна автомобиля, а на бегу.
Это самый масштабный забег в истории ДВФО: планируется участие нескольких тысяч любителей бега из России и стран АТР. Регистрация участников уже началась.
Английский аукцион (торги с повышением цены) для пятизвездочного недостроя будет проведен только в том случае, если на него заявятся хотя бы два покупателя. В ином случае отель снова ждет голландская схема – каждый шаг будет понижать цену продажи.
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