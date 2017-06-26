Потусим, Владивосток?

В первую десятку самых тусовочных городов страны – оказавшись на девятом месте – вошел Владивосток. Такой симпатичный рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» и разместило на своем сайте.

Изначально целью агентства было выявление самых подходящих для отдыха и развлечений этим летом городов России, а составлен рейтинг по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов. В нашем городе составителей рейтинга привлекли два летних праздника – грядущий 157-й день рождения Владивостока и фестиваль V-ROX.

Первые места в рейтинге, разумеется, заняли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, также в списке – Казань, Геленджик, Калининград, Екатеринбург, Анапа.