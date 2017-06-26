Потусим, Владивосток?

В первую десятку самых тусовочных городов страны – оказавшись на девятом месте – вошел Владивосток. Такой симпатичный рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» и разместило на своем сайте.
Изначально целью агентства было выявление самых подходящих для отдыха и развлечений этим летом городов России, а составлен рейтинг по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов. В нашем городе составителей рейтинга привлекли два летних праздника – грядущий 157-й день рождения Владивостока и фестиваль V-ROX.
Первые места в рейтинге, разумеется, заняли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, также в списке – Казань, Геленджик, Калининград, Екатеринбург, Анапа.
Английский аукцион (торги с повышением цены) для пятизвездочного недостроя будет проведен только в том случае, если на него заявятся хотя бы два покупателя. В ином случае отель снова ждет голландская схема – каждый шаг будет понижать цену продажи.
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