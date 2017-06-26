Кричим громко, весело и в рифму

Жителям и гостям приморской столицы хочется напомнить: 1 июля город лучше не покидать, иначе пропустите веселое празднование дня рождения любимого Владивостока.

Сегодня, 30 июня, в краевом центре пройдет ряд традиционных торжественных мероприятий. Будут возложены цветы к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, первому старосте города Якову Семенову, к стеле «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.

А вот на субботу, 1 июля, намечены народные гулянья.

Начнутся они с театрализованного шествия по Светланской в 11 часов. Колонны горожан под песни, речовки и кричалки пройдут по главной улице города до центральной площади, где всех будут ждать творческие локальные площадки, конкурсы, викторины, песни и танцы. Не забудьте еще заглянуть в Адмиральский и Театральный скверы, прогуляться по набережной Спортивной гавани, парку Минного городка и другим открытым площадкам – всюду будут работать тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы.

А вечером всех ожидает праздничная программа, в которой примет участие популярная певица Ева Польна, известная исполнением множества хитов, в числе которых «Парни не плачут», «Я тебя тоже нет», «Весь мир на ладони моей», «Мало».

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком, полюбоваться которым можно будет в трех точках Владивостока: на площади Борцов за власть Советов, в поселке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).