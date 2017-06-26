Дорогие владивостокцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим днем рождения нашего любимого города. Владивостоку 2 июля исполняется 157 лет.

Владивосток – уникальный город со славной и яркой историей и культурой, с особенным ландшафтом и климатом. Но самое главное богатство нашего города – вы, его жители, мужественные, уверенные в себе, не боящиеся никаких трудностей, энергичные, обаятельные и творческие.

Владивосток в последние годы переживает период небывалого активного развития. Сбылась мечта многих поколений – возведены замечательные мосты, мы с удовольствием пользуемся новыми дорогами, заселяем современные жилые дома. У нас построены и обустроены уютные скверы, все наши малыши обеспечены местами в детских садах, а студенты и преподаватели заполняют аудитории огромного кампуса федерального университета на острове Русском.

Вместе мы продолжаем строить новый Владивосток.

В наших с вами силах сделать так, чтобы наш город стал еще лучше и красивее, чтобы жить в нем было еще приятнее и комфортнее. Чтобы наши дети, внуки и правнуки любили прекрасный город у моря так же, как и мы.

Желаю каждому жителю Владивостока – лучшего города на Земле – здоровья, счастья и благополучия! С праздником, с Днем города!

Константин МЕЖОНОВ, исполняющий обязанности главы города Владивостока