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Гостиница на Бурном уйдет по-английски?

Английский аукцион (торги с повышением цены) для пятизвездочного недостроя будет проведен только в том случае, если на него заявятся хотя бы два покупателя. В ином случае отель снова ждет голландская схема – каждый шаг будет понижать цену продажи.
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?

Об этом сообщила Ирина Михеева, и.о. руководителя департамента земельных и имущественных отношений администрации края, на очередном заседании Законодательного собрания региона.

Депутаты ЗС ПК на сессии должны были одобрить (или не одобрить) процедуру сбыта недостроенной пятизвездочной гостиницы на мысе Бурном. Рассмотрение народными избранниками вопроса о продаже – обязательный процесс, так как возведением люксового отеля занималась компания «Наш дом Приморье» («НДП»), сто процентов акций которой принадлежит администрации Приморского края. По сути, ВИП-гостиницу строили за счет налогоплательщиков.

Отметим, что решение о продаже объекта в недостроенном виде было принято администрацией края несколько лет назад. За этот период предпринимались четыре попытки его реализовать. Все они оказались безуспешными – аукционы срывались из-за отсутствия покупателей. С тех пор сумма продажи снизилась практически вдвое: с 8 до 4,15 миллиарда рублей.

– Начальная цена торгов определена всемирно известной компанией «Эрнст и Янг», – подчеркнула Ирина Михеева. – Компанией, которая будет организовывать торги, выступает «Российский аукционный дом». Эта структура зарекомендовала себя на рынке очень эффективно. Она является одним из официальных представителей по продаже федерального, регионального и муниципального имущества.

Как будут продавать

Глава имущественного департамента рассказала о механизме торгов. Как уже было отмечено, начнутся они с суммы в 4,15 миллиарда рублей. Шаг повышения стоимости равен 5 миллионам рублей. В случае если желающих приобрести отель за эту цену не будет или же будет всего один покупатель, аукцион проведут по голландской схеме, то есть на понижение цены. Причем шаг понижения равен уже 41 миллиону рублей.

– Цена будет понижаться до точки отсечения, – сообщила Ирина Михеева. – Она составляет 70 процентов от начальной цены, то есть 2,9 миллиарда рублей.

Стоит подчеркнуть, что все суммы приведены с учетом НДС. Иными словами, 18 процентов от вырученных от продажи гостиницы средств «НДП» отдаст государству в виде налога.

Также объект находится в залоге у банка. Сегодня у «НДП» с банком существует договоренность: как только отель продается, залог снимается. Следовательно, из вырученных от продажи средств также необходимо вычеркнуть финансовые обязательства перед банком. Какая сумма в итоге попадет в бюджет края? Это станет ясно только после реализации объекта.

Считаем убытки?

Однако депутаты уже предвидят убыточность строительства гостиницы на мысе Бурном для краевой казны.

– Какие убытки мы понесем, если продадим отель по начальной оценочной цене? – поинтересовался один из депутатов у главы имущественного департамента.

– Согласно бухгалтерской отчетности строительство объекта на мысе Бурном обошлось в 4,428 миллиарда рублей, – ответила чиновница. – То есть если реализовать объект по начальной цене, то убыток составит порядка 270 миллионов рублей (отметим, что эту сумму стоит увеличить на сумму НДС – около 500 миллионов рублей).

– Мы гостиницу продаем уже два года, и почему-то цифры за это время начали плавать, – продолжил допытываться депутат. – В декабре 2015-го на таком же вот заседании было озвучено, что цена строительства составила около 6,2 миллиарда рублей. Сейчас нам говорят 4,4 миллиарда.

Объяснить разницу в цифрах представители администрации края не смогли.

– В прошлом году, когда обсуждалась продажа гостиницы на Бурном, бывший руководитель «НДП» нам рассказывал, что как минимум 15 компаний проявляют живой интерес к покупке объекта, – отметил депутат Владимир Беспалов. – В итоге ни один из них на аукцион не пришел. Сегодня, когда цена на гостиницу резко упала, есть интерес у каких-то фирм по участию в конкурсе?

– Да, есть, – коротко ответила Ирина Михеева, не назвав ни числа, ни имен претендентов.

Справка «В»

Изначально гостиничный комплекс на мысе Бурном, как и пятизвездочный отель на Корабельной набережной, планировали построить к саммиту АТЭС-2012. На данный момент строительные работы продолжаются только на объекте на Корабельной набережной. Объект на Бурном администрация края решила продать в незавершенном виде.

В объект продажи входят два здания: непосредственно гостиница (готовность 79 процентов) и спа-центр (готовность 52 процента). Также в лот включены все имеющееся на территории оборудование, инженерные коммуникации и два земельных участка, договоры аренды на которые перейдут победителю аукциона.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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