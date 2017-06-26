Без глянца и пафоса. Только с любовью

Коллективный портрет столицы Приморья представили лучшие художники края

Какой он, сегодняшний Владивосток? Ответ на этот вопрос попытались дать известные живописцы, графики, мастера декоративно-прикладного искусства Приморья, подарив ко дню рождения города всем его жителям и гостям выставку «Владивосток-157».

В залах Приморского отделения Союза художников России нашлось место всем – и маститым мастерам кисти, и молодым. Федор Морозов, Владимир Погребняк, Сергей Черкасов, Владлен Камовский, Лидия Козьмина, Юрий Аксенов, Евгений Пихтовников, Валерий Шапранов, Игорь Обухов, Юрий Волков, Илья Бутусов, Наталья Попович – каждый из этих живописцев уже явление в художественной жизни Приморья, и у каждого свой взгляд на Владивосток.

– Эта выставка – наш совместный проект с администрацией Владивостока, проводится она уже в четвертый раз, – рассказывает Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России. – За это время коллективный показ работ, посвященных нашему городу, стал уже и традиционным, и ожидаемым – как зрителями, так и участниками выставки.

На участие в выставке было подано более 300 заявок. Скажу честно, отбором заниматься было нелегко. Но мы постарались – и более ста работ нашли свое место на стенах выставочных залов.

Каждой такой выставкой мы пытаемся ответить на вопрос: какой сегодня Владивосток? Ведь у каждого художника свой взгляд на наш город, каждого интересует нечто свое в мегаполисе, то, что хочется запечатлеть и показать.

Вообще, честно скажу, не встречал еще человека, который бы сказал: какой же Владивосток некрасивый город, мне он не нравится… Каждый в приморской столице видит отражение себя, ищет нечто свое и находит то прекрасное, что потом, собираясь в выставку, предстает единой картиной, одним большим портретом города – таким, каким он видится творческим людям сегодня.

Я очень рад, что в этом году мы обошлись без сувенирных клише – нас интересовал в первую очередь неожиданный, искренний взгляд на город и горожан. У нас нет работ с одинаковым взглядом на Владивосток – таким, какой можно найти в сувенирных лавках, где продают лакированные «красивенькие» картинки, перерисованные с фотографий: мост, корабль, тигр… И мне кажется, что нам удалось собрать очень интересную выставку.

Отмечу, что в залах «Владивостока-157» много работ молодых художников, мы центральную стену отдали триптиху Алексея Терехова – со станциями Владивостока: «Закат на Океанской», «Станция Спутник». Неожиданно и классно сделано, парень отучился в институте искусств, окончил аспирантуру и работает очень точно, очень мастеровито.

Интересен взгляд и студентки 4-го курса Кристины Ровной, она видит Владивосток через металл судов, доки, цепи, винты – словом, всю ту корабельную романтику, которую воспевали 50 лет назад…

Яркий и нежный, очень европейский и очень восточный, наполненный свежим ветром и упоенный зноем, увлекающий морем и парусами, поражающий своей индустриальной красотой, мистический и в то же время очень настоящий – вот такой он, Владивосток, предстающий перед посетителями выставки. Да что там – даже тигров можно увидеть в приморской столице, если правильно посмотреть…

– Эта картина для меня не столько мистическая, сколько почти реальная, – рассказывает художник Михаил Фролов, чья работа «Легенды старого Владивостока» представляет зрителям тигров на крышах города. – У нас ведь есть в городе сопка Тигровая, улица Тигровая… Да в прошлом году тигр ходил чуть ли не по Второй Речке, так почему бы, подумал я, в одном из самых мистических мест Владивостока – в начале Семеновского ковша, в «миллионном» квартале (а именно там, на Семеновской, 1, у меня мастерская) тигры не могут ходить по крышам, как кошки? Тем более что они тоже кошачьи. Тигры как духи, которые охраняют наш город. Вообще, тот Владивосток, который вижу из окна своей мастерской, навевает именно такие мысли – о мистике, о тайнах… Ко мне часто приходят москвичи посмотреть на тот квартал, который дал название целому району – Миллионка, а я им еще подбавляю таинственности, рассказывая об опиекурильнях, скелетах в стенах. Они изумляются и восхищаются. Да что там – недавно под обоями на одной из стен мастерской я нашел приклеенные китайские газеты примерно начала прошлого века – это же история, которая буквально без спроса приходит к тебе. В каком еще городе такое возможно?

Показательно, что на выставке представлены не только живописные работы, но и декоративно-прикладное искусство, например, удивительной красоты гравюры по кости от Андрея Доленко, фарфоровые тарелки с символом нашего города – мальчиком Владиком, придуманным художником Игорем Обуховым.

– По таким выставкам легко наблюдать, что появляется нового в союзе художников, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Сегодня мы рады показать, что к нам присоединился косторез Андрей Доленко, что много молодых художников вступили в союз. И это еще одно доказательство тому, что и город развивается, живет полной жизнью, и наш союз. И что во Владивостоке всегда можно найти тему, материал, который тебя вдохновит. Заметьте, как молодые художники сегодня высказываются: реалистически, без всякого уклона в романтику, их влекут и вдохновляют промышленные объекты, индустриальная красота. Они идут своим путем, неожиданным для дня сегодняшнего.

Да, непривычными на первый взгляд кажутся работы Александра Злотникова, который пишет виадуки и надземные переходы нашего города, железнодорожные пейзажи Алексея Терехова. Но, как ни странно, в них – достаточно просто остановиться и всмотреться – живет своя красота. Та, которую, возможно, мы не замечали…

– Железная дорога – неотъемлемая часть Владивостока, она связывает его со всей Россией, через железную дорогу можно показать всю историю нашего города, – говорит Алексей Терехов. – Эту серию я начал делать еще до саммита АТЭС-2012, стараясь показать разные сезоны. Сейчас вот думаю, что пора сделать новые работы на тех же точках, поскольку много нового появилось. Да, наш город – неисчерпаемый источник вдохновения!