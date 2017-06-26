Судьба изменится в 2.22

Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит анимационный фильм «Гадкий я – 3», в котором продолжаются приключения главного героя в мире спецслужб и спецзлодеев. Следом идет фантастический триллер «2.22», где основным противником выступает сама судьба. Завершают тройку премьер ужасы «Синяя бездна».

«Гадкий я – 3» (6+)

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

На сей раз выясняется, что у главного героя есть брат-близнец, причем более успешный в финансовом плане и, что важно, в прическе. Внезапно нарисовавшийся родственник обладает золотой шевелюрой, которой позавидовал бы Николай Басков.

Встреча братьев – это всегда мелодраматично, но не всегда так смешно. Главному герою предстоит узнать, что его брат не просто бандит, а супербандит. Как тут не подчиниться семейной слабости – творить беспорядки с использованием самых современных и причудливых гаджетов и приспособлений.

«2.22» (16+)

2.22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой открывает зловещую тайну пересечения судеб…

«Синяя бездна» (16+)

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки – плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.